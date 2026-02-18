Ba ngày nghỉ Tết, cả nước đã khám, cấp cứu trên 257.000 lượt người bệnh

(Ngày Nay) - Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 16/2 đến 7 giờ ngày 17/2 - tức ngày Mùng 1 Tết), các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 63.312 lượt người bệnh.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được triển khai nghiêm túc, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn liên tục tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Báo cáo nhanh được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc cho biết, để bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Công văn số 802/BYT-KCB ngày 05/02/2026 về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết.

Công văn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thường trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị y tế để tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, sinh đẻ; sẵn sàng cấp cứu ngoại viện hỗ trợ tuyến dưới hoặc tham vấn chuyên môn tuyến trên khi cần.

Các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình và số liệu khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn, ngộ độc hằng ngày trong dịp 9 ngày nghỉ Tết.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng xây dựng công cụ báo cáo trực tuyến, cấp tài khoản cho 1.672 cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh và Trung tâm Y tế khu vực; thường trực hỗ trợ các đơn vị báo cáo, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn, ngộ độc từ các bệnh viện trực thuộc Bộ và 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức, trong 24 giờ qua (tính từ 7 giờ ngày 16/2/2026 đến 7 giờ ngày 17/2/2026 - tức ngày Mùng 1 Tết), các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 63.312 lượt người bệnh.

Tổng hợp sơ bộ 3 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 17/2/2026), cả nước đã khám, cấp cứu cho 257.155 lượt người bệnh.

Trong 24 giờ qua, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 69.062 người. Tổng số phẫu thuật trong kỳ báo cáo là 2.652 ca, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 526 ca.

Tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết, tổng số phẫu thuật là 8.891 ca, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 1.542 ca.

Trong ngày Mùng 1 Tết, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ, đón 1.997 trẻ chào đời. Tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết, số trẻ sinh tại bệnh viện là 6.373 trẻ.

Tổng số người bệnh ra viện trong 24 giờ qua là 47.889 người; số chuyển viện là 2.146 người. Tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết, số người bệnh ra viện là 102.604 người; số chuyển viện là 6.720 người.

Tổng số lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương trong kỳ báo cáo là 2.605 lượt; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 11.915 lượt.

Tổng số ca tử vong trong 24 giờ qua, bao gồm cả tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và trường hợp tiên lượng tử vong xin về là 277 người bệnh. Tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết, số ca tử vong là 862 người bệnh.

Tại thời điểm 7 giờ sáng 17/2/2026, số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 87.895 người.

Theo báo cáo, trong 24 giờ qua, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 3.992 người; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 11.191 người. Số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.418 người trong 24 giờ qua; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 4.314 người.

Số trường hợp chuyển viện nghi do tai nạn giao thông là 369 người trong 24 giờ qua; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 989 người.

So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, tổng số khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ qua tăng 296 người (8,0%), tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết tăng 751 người (7,2%).

Trong 24 giờ qua, số trường hợp khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa là 179 trường hợp; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 204 trường hợp. Số nhập viện nghi do pháo nổ, pháo hoa trong 24 giờ qua là 100 trường hợp; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 109 trường hợp.

Báo cáo ghi nhận 1 ca tử vong do pháo tự chế (ngày 16/2, nam 31 tuổi, tại xã Hải An, tỉnh Ninh Bình).

Đối với tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, trong 24 giờ qua có 21 trường hợp khám, cấp cứu; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 37 trường hợp. Số nhập viện do tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế trong 24 giờ qua là 11 trường hợp; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 21 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu là 72 người, trong đó 20 người phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết, có 256 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu; trong đó 123 người phải nhập viện theo dõi, điều trị; chưa ghi nhận ca tử vong.

Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức cho biết, các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo đầy đủ; dự trữ đủ máu, sinh phẩm, dịch truyền, thuốc để cấp cứu, khám chữa bệnh trong suốt dịp nghỉ Tết.

Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận nhập viện do vụ tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt.