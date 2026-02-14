Sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (Ngày Nay) - Để chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ.

"Bỏ túi" những kinh nghiệm giữ gìn sức khỏe, vững vàng chào đón năm mới (Ngày Nay) - Tất bật lo đón Tết, nhiều người bị cuốn theo công việc nên dễ bị quá bữa/bỏ bữa, nhưng việc ăn uống thất thường lại là nguyên nhân gây sự mệt mỏi, thiếu tập trung, hay các bệnh lý tiêu hóa tim mạch.

Chuyện gì đang diễn ra đối với tiến trình đàm n hạt nhân giữa Mỹ và Iran? (Ngày Nay) - Mỹ và Iran hiện chưa thống nhất thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Tehran, song Tổng thống Donald Trump cho biết Washington không vội vàng sử dụng biện pháp quân sự, trong bối cảnh các nỗ lực trung gian qua Oman và trao đổi với các bên liên quan vẫn đang được duy trì.

Bảo tàng mở cửa xuyên Tết, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công chúng (Ngày Nay) - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Đáng chú ý, một số bảo tàng đã triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm công chúng.

Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận 4 tàu bay thuộc sở hữu chỉ trong 12 ngày, nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc (Ngày Nay) -Chỉ trong hơn 3 tháng kể từ khi cất cánh thương mại, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã nhanh chóng nâng tổng quy mô đội bay lên 10 chiếc. Việc liên tiếp đón 4 tàu bay thế hệ mới ngay trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao mà còn là bước đệm quan trọng cho chiến lược phủ rộng mạng bay quốc tế trong Quý II/2026.

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 (Ngày Nay) - Xúng xính chụp ảnh áo dài bên những vạt hoa rộng hàng chục nghìn m2, tản bộ bên mặt hồ, chèo thuyền kayak, cắm trại giữa công viên, hít thở căng lồng ngực bầu không khí trong lành khoáng đạt… là những trải nghiệm đón năm mới tuyệt vời mà cư dân, du khách yêu thích tại các đại đô thị của nhà sáng lập Ecopark trong dịp Tết 2026 này.

Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro (Ngày Nay) - Theo các nguồn tin từ Axios và Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã sử dụng mô hình AI Claude trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, làm dấy lên tranh cãi về việc một công nghệ được quảng bá là “an toàn” lại xuất hiện trong một chiến dịch quân sự gây chết người.

30 chuyến xe yêu thương miễn phí chở bệnh nhân ung thư về quê dịp Tết (Ngày Nay) - Hành trình những chuyến xe yêu thương đã, đang và sẽ tiếp tục được nối dài để mỗi người bệnh được tiếp thêm tinh thần, nghị lực tin vào ngày mai tươi sáng.

Gan lợn biến đổi gene mở ra hướng đi mới trong điều trị suy gan cấp (Ngày Nay) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt thử nghiệm lâm sàng sử dụng gan lợn biến đổi gene như một biện pháp hỗ trợ tạm thời cho bệnh nhân suy gan cấp, mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị khi nguồn hiến tạng khan hiếm.