
(Ngày Nay) - Trung Quốc mới đây đã đệ trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) một văn kiện nêu rõ lập trường của nước này về cải cách WTO trong bối cảnh hiện nay.
Trung Quốc đệ trình văn kiện về cải cách WTO ảnh 1
Trụ sở WTO tại Geneva, Thụy Sĩ.

Phóng viên tại Bắc Kinh dẫn thông báo ngày 19/2 của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đây là văn kiện chính sách đầu tiên được Trung Quốc đệ trình lên WTO kể từ khi khởi động tiến trình cải cách cần thiết đối với tổ chức này vào tháng 6/2022.

Văn kiện trình bày một cách toàn diện và có hệ thống lập trường của Trung Quốc trong việc cải cách WTO. Cụ thể, văn kiện hướng đến mục tiêu đa phương, tập trung vào phát triển và hướng tới tương lai, đồng thời nêu rõ các nguyên tắc tổng thể, đề xuất hành động của Trung Quốc đối với cải cách WTO.

Về chủ nghĩa đa phương, văn kiện tái khẳng định sự ủng hộ của Trung Quốc đối với toàn cầu hóa, phát triển kinh tế mở và bao trùm, cam kết duy trì hệ thống thương mại đa phương và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy cải cách WTO trong bối cảnh hiện nay.

Ngoài ra, văn kiện cũng kêu gọi đặt vấn đề phát triển vào vị trí trung tâm của chương trình cải cách và giúp các thành viên đang phát triển nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong các lĩnh vực như kinh tế số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo (AI).

Văn kiện cũng kêu gọi thảo luận về các biện pháp của chính phủ có thể tác động đến môi trường thương mại, nhấn mạnh việc cần tôn trọng sự khác biệt về hệ thống kinh tế và trình độ phát triển giữa các nước thành viên, đồng thời thúc đẩy nỗ lực đạt được đồng thuận về cạnh tranh công bằng nhằm hoàn thiện khuôn khổ luật lệ thương mại quốc tế theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu phát triển công nghiệp.

Trước đó, năm 2018, Trung Quốc cũng từng công bố một văn kiện lập trường kêu gọi thúc đẩy cải cách WTO và đến năm 2019 tiếp tục đệ trình một đề xuất cụ thể liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, các tài liệu này được đưa ra trước khi WTO khởi động tiến trình cải cách chính thức.

Khác với 2 văn kiện trước, văn kiện mới được xây dựng trong bối cảnh hệ thống thương mại đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức và có nhu cầu cần được điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn với các diễn biến mới của kinh tế toàn cầu. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết văn kiện lần này tính đến mối quan tâm của nước này và các thành viên khác của WTO.

