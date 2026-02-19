Phong trào Olympic giúp nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế

(Ngày Nay) - 2025 là một năm đầy thử thách nhưng cũng chứng kiến sự nỗ lực vượt bậc của Thể thao Việt Nam. Trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Thể thao Việt Nam sẽ không chỉ duy trì và phát triển phong trào mà còn nâng cao chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

2026 không chỉ là năm của những tấm huy chương

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam khẳng định, 2026 sẽ là một năm bận rộn với nhiều Đại hội lớn và là năm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục, Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026). Để tối ưu hóa nguồn lực, Ủy ban Olympic Việt Nam và Cục Thể dục thể thao Việt Nam sẽ đặc biệt quan tâm, đầu tư mạnh mẽ vào dinh dưỡng, đào tạo trẻ và chuyển đổi số trong quản lý thể thao, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để có thêm nguồn tài chính hỗ trợ các đội tuyển tập huấn nước ngoài và mời chuyên gia giỏi… nhằm tạo bước đột phá về thành tích.

Năm 2026, Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thành công chuỗi sự kiện “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, “Ngày Olympic trẻ em” và các Chương trình Bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em… Đồng thời, Ủy ban đề ra 4 nhóm nhiệm vụ quan trọng cần quyết tâm thực hiện tốt, hiệu quả, như: Chuẩn bị tốt nhất cho các sự kiện Thể thao quốc tế lớn, trọng tâm là ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (Trung Quốc), Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á (Saudi Arabia) và Đại hội thể thao Olympic trẻ lần thứ 4 (Senegal)...; tiếp tục phối hợp với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tổ chức các khóa đào tạo quản lý và bồi dưỡng kỹ thuật cho huấn luyện viên các môn Olympic trọng điểm; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục Olympic, gắn liền với công tác phòng, chống doping và đạo đức thể thao; mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ từ Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và IOC để thu hút nguồn quỹ hỗ trợ phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ VI (2021-2026) diễn ra ngày 6/2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam cho rằng, dù năm 2025 đối mặt với nhiều thách thức, Thể thao Việt Nam vẫn phát triển thực chất nhờ sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, cùng sự đồng hành tích cực từ các địa phương. Bộ trưởng đánh giá cao vai trò ngày càng nâng cao của các Liên đoàn, Hiệp hội trong việc lan tỏa phong trào thể thao quần chúng, đặc biệt là những hoạt động mang tính nhân văn như Chương trình Bơi phòng, chống đuối nước và Ngày Olympic... Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các môn thể thao mới như Pickleball cũng được ghi nhận là nhân tố thú vị giúp gắn kết tình cảm gia đình, thúc đẩy lối sống năng động trong cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: 2026 không chỉ là năm của những tấm huy chương, mà là năm để khẳng định bản sắc và vị thế của văn hóa, con người Việt Nam thông qua thể thao trên trường quốc tế. Với sự đồng lòng của toàn ngành, Thể thao Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, mang lại niềm tự hào cho tổ quốc.

Sự đúng đắn trong định hướng quy hoạch thể thao

Dấu ấn đậm nét nhất trong năm qua chính là thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan. Dù số lượng vận động viên tham dự chỉ đứng thứ 6/11 quốc gia ASEAN (với 841 vận động viên), nhưng với chiến lược đầu tư bài bản, tập trung vào các bộ môn trọng điểm thuộc hệ thống Olympic, Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 toàn đoàn. Việt Nam đã giành được 87 huy chương Vàng, 81 huy chương Bạc, 111 huy chương Đồng. Nếu tính cả các nội dung biểu diễn, tổng số huy chương Vàng Đoàn Thể thao Việt Nam giành được tại Đại hội là 92. Kết quả này không chỉ là những con số thuần túy, còn là minh chứng cho tinh thần quyết thắng, bản lĩnh kiên cường của các vận động viên, huấn luyện viên và sự đúng đắn trong công tác quy hoạch thể thao thành tích cao của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Không dừng lại ở đấu trường Đông Nam Á, tầm vóc của Thể thao Việt Nam còn được khẳng định tại các Đại hội cấp châu lục. Cụ thể, tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ 3 (AYG3), Việt Nam xếp hạng 22 toàn đoàn. Trong đó, điểm sáng nổi bật là tấm huy chương Vàng quý giá của đô cử Nguyễn Thành Duy ở hạng cân 65kg nam môn Cử tạ, cùng với đó là 7 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng từ các tài năng trẻ khác.

Tại Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á lần thứ 9, việc cử đại diện tham gia thi đấu ở môn Trượt băng tốc độ đã cho thấy tư duy đổi mới, sẵn sàng hội nhập và chinh phục những lĩnh vực thể thao mới mẻ, vốn không phải thế mạnh của một quốc gia nhiệt đới như Việt Nam...

Công tác phát triển phong trào “Thể thao cho mọi người” cũng được Ủy ban Olympic Việt Nam xác định, thể thao thành tích cao chỉ có thể bền vững khi dựa trên một nền tảng thể thao quần chúng sâu rộng. Theo đó, trong năm 2025, Ủy ban Olympic Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức thành công chuỗi sự kiện hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”. Những hình ảnh đầy khí thế tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 5.000 người, tại Thủ đô Hà Nội với 4.000 người, hay đặc biệt là “Ngày Olympic trẻ em” tại Điện Biên với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, đã lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về ý thức rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại...

Các sự kiện trên mang ý nghĩa sâu sắc, là hoạt động thường niên được tổ chức hằng năm với các hoạt động thể thao đa dạng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục, thể thao trong đời sống, vì một cộng đồng khỏe mạnh, một đất nước cường tráng. Đồng thời, cũng là lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, giữ cho mình một tinh thần tươi trẻ, một lối sống tích cực và một cơ thể khỏe khoắn để tận hưởng cuộc sống theo cách trọn vẹn nhất.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông đã có sự khởi sắc rõ rệt. Các kênh truyền thông số như Fanpage và Tiktok của Ủy ban Olympic Việt Nam thu hút đông đảo lượng người theo dõi, trở thành cầu nối hữu hiệu để truyền bá các giá trị nhân văn của phong trào Olympic và các bài tập thể thao đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Sự chủ động trong công tác vận động tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp như Động Lực, Vietnamobile, Cốc Cốc... đã giúp Ủy ban Olympic Việt Nam đảm bảo nguồn lực tài chính, trang phục và thực hiện chính sách “thưởng nóng”, khích lệ kịp thời các gương mặt tiêu biểu đạt thành tích cao.