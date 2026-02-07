Không để xảy ra tình trạng tăng giá thuốc đột biến trong dịp nghỉ lễ kéo dài

(Ngày Nay) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn yêu cầu bảo đảm cung ứng thuốc phục vụ phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ; cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc; Hội Dược học Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và Tổng công ty Dược Việt Nam, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật và cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm và triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc. Việc cung ứng phải bảo đảm chất lượng và giá hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến.

Cục Quản lý Dược nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đầy đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, thuốc phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời bảo đảm nguồn thuốc điều trị các bệnh thường gia tăng trong mùa đông-xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp và tiêu hóa.

Người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bảo đảm cung ứng đủ thuốc có chất lượng phục vụ công tác cấp cứu, khám và điều trị; tổ chức bán thuốc ban đêm tại cơ sở khám bệnh theo đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế các địa phương được yêu cầu chỉ đạo các bệnh viện và cơ sở kinh doanh dược tuân thủ nghiêm các điều kiện bảo quản thuốc theo quy định, đặc biệt đối với thuốc cấp cứu và vaccine; bảo đảm nhiệt độ, độ ẩm trong bảo quản thuốc. Các đơn vị cần triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ, tăng cường biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến trong dịp nghỉ lễ kéo dài và khi có dịch bệnh bùng phát.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu tổ chức bán thuốc 24/24 giờ và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người bệnh; nghiêm cấm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá thuốc trong dịp Tết.

Song song với công tác bảo đảm nguồn cung, các địa phương cần phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định chuyên môn về dược, cũng như các quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, thành phố được huy động tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với các mặt hàng thuốc có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết và các thuốc phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

Các đơn vị được yêu cầu phân công cán bộ chuyên trách trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Tết để theo dõi, nắm bắt tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn, kịp thời xử lý các phát sinh, bảo đảm không gián đoạn nguồn cung.

Đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược yêu cầu chủ động liên hệ với các cơ sở cung ứng thuốc để đặt hàng, theo dõi chặt chẽ tiến độ giao hàng; khẩn trương thực hiện mua sắm bổ sung trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc, bảo đảm sẵn sàng cung ứng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung; xây dựng và triển khai kế hoạch cung ứng phù hợp với nhu cầu thực tế; khẩn trương cung ứng đầy đủ thuốc khi nhận được đơn đặt hàng từ các cơ sở khám, chữa bệnh. Các đơn vị không được đầu cơ, không lợi dụng dịp Tết để tăng giá thuốc; thực hiện nghiêm các quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ và xuất xưởng theo quy định trong mọi tình huống.

Các cơ sở kinh doanh dược phải tuân thủ nghiêm việc kiểm tra tính pháp lý của nguồn hàng; chỉ được mua thuốc từ các cơ sở cung ứng đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế yêu cầu Hội Dược học Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và Tổng công ty Dược Việt Nam có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân là thành viên triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, góp phần bảo đảm đủ thuốc, ổn định giá cả, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.