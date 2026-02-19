Thái Lan nỗ lực khống chế ổ dịch đậu mùa khỉ tại trại giam

(Ngày Nay) - Giới chức kiểm soát dịch bệnh và trại giam của Thái Lan đang nỗ lực khống chế một ổ dịch đậu mùa khỉ (mpox) tại trại giam Thonburi sau khi xác nhận có 2 trường hợp nhiễm bệnh ở những người tiếp xúc gần với một tù nhân vừa qua đời.

Tiến sĩ Montien Kanasawat - Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan – cho biết cả 2 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ nói trên đều là tình nguyện viên y tế công cộng của trại giam và hiện 2 người này chỉ có các triệu chứng nhẹ, đang được điều trị. Tiến sĩ Montien Kanasawat cũng cho biết tình hình đang trong tầm kiểm soát.

Trước đó, các đội điều tra đã xác định có 49 tù nhân và tình nguyện viên y tế từng tiếp xúc với tù nhân qua đời và xếp những người này vào nhóm có nguy cơ cao. Xét nghiệm sau đó xác nhận chỉ có 2 người mắc đậu mùa khỉ. Toàn bộ những người còn lại đã được khám sức khỏe và đưa vào cách ly trong 21 ngày theo các quy trình kiểm soát dịch bệnh tiêu chuẩn.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh cho biết phạm vi ổ dịch chỉ ở mức hạn chế, công tác truy vết được thực hiện đầy đủ và giữa các cơ quan liên quan đã có sự phối hợp tốt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra ngoài hệ thống trại giam.

Trung tá cảnh sát Prawut Wongsinil - Cục trưởng Cục Cải huấn – cũng xác nhận các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đã được áp dụng tại trại giam Thonburi, bao gồm cách ly các tù nhân có triệu chứng để điều trị, kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày cho các nhóm có nguy cơ cao và chuyển các cuộc thăm viếng gia đình sang hình thức liên lạc từ xa để giảm nguy cơ lây truyền.

Được biết, tù nhân qua đời là một người đàn ông 44 tuổi mắc các bệnh nền, bao gồm cả HIV. Bệnh nhân tử vong vì bệnh phổi do virus hôm 11/2 tại trạm xá của trại giam.

Bệnh đậu mùa khỉ lây lan chủ yếu qua tiếp xúc gần và mặc dù hầu hết các trường hợp đều có triệu chứng nhẹ nhưng đôi khi vẫn có thể gây tử vong. Người mắc đậu mùa khỉ ban đầu thường có các triệu chứng giống cúm, sau đó xuất hiện các tổn thương da có mủ rõ rệt. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy yếu, đặc biệt là những người nhiễm HIV, dễ bị tiến triển nặng khi mắc bệnh.

Mặc dù từ tháng 9 năm ngoái, bệnh đậu mùa khỉ đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khỏi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu nhưng tổ chức này vẫn cảnh báo rằng căn bệnh vẫn là mối quan ngại đối với sức khỏe cộng đồng ở nhiều quốc gia. WHO cũng đã gia hạn các khuyến nghị hiện hành về bệnh đậu mùa khỉ thêm một năm, đến ngày 20/8/2026, để hạn chế các nguy cơ lây lan xuyên biên giới.