Thái Lan nỗ lực khống chế ổ dịch đậu mùa khỉ tại trại giam

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Giới chức kiểm soát dịch bệnh và trại giam của Thái Lan đang nỗ lực khống chế một ổ dịch đậu mùa khỉ (mpox) tại trại giam Thonburi sau khi xác nhận có 2 trường hợp nhiễm bệnh ở những người tiếp xúc gần với một tù nhân vừa qua đời.
Thái Lan nỗ lực khống chế ổ dịch đậu mùa khỉ tại trại giam

Tiến sĩ Montien Kanasawat - Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan – cho biết cả 2 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ nói trên đều là tình nguyện viên y tế công cộng của trại giam và hiện 2 người này chỉ có các triệu chứng nhẹ, đang được điều trị. Tiến sĩ Montien Kanasawat cũng cho biết tình hình đang trong tầm kiểm soát.

Trước đó, các đội điều tra đã xác định có 49 tù nhân và tình nguyện viên y tế từng tiếp xúc với tù nhân qua đời và xếp những người này vào nhóm có nguy cơ cao. Xét nghiệm sau đó xác nhận chỉ có 2 người mắc đậu mùa khỉ. Toàn bộ những người còn lại đã được khám sức khỏe và đưa vào cách ly trong 21 ngày theo các quy trình kiểm soát dịch bệnh tiêu chuẩn.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh cho biết phạm vi ổ dịch chỉ ở mức hạn chế, công tác truy vết được thực hiện đầy đủ và giữa các cơ quan liên quan đã có sự phối hợp tốt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra ngoài hệ thống trại giam.

Trung tá cảnh sát Prawut Wongsinil - Cục trưởng Cục Cải huấn – cũng xác nhận các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đã được áp dụng tại trại giam Thonburi, bao gồm cách ly các tù nhân có triệu chứng để điều trị, kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày cho các nhóm có nguy cơ cao và chuyển các cuộc thăm viếng gia đình sang hình thức liên lạc từ xa để giảm nguy cơ lây truyền.

Được biết, tù nhân qua đời là một người đàn ông 44 tuổi mắc các bệnh nền, bao gồm cả HIV. Bệnh nhân tử vong vì bệnh phổi do virus hôm 11/2 tại trạm xá của trại giam.

Bệnh đậu mùa khỉ lây lan chủ yếu qua tiếp xúc gần và mặc dù hầu hết các trường hợp đều có triệu chứng nhẹ nhưng đôi khi vẫn có thể gây tử vong. Người mắc đậu mùa khỉ ban đầu thường có các triệu chứng giống cúm, sau đó xuất hiện các tổn thương da có mủ rõ rệt. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy yếu, đặc biệt là những người nhiễm HIV, dễ bị tiến triển nặng khi mắc bệnh.

Mặc dù từ tháng 9 năm ngoái, bệnh đậu mùa khỉ đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khỏi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu nhưng tổ chức này vẫn cảnh báo rằng căn bệnh vẫn là mối quan ngại đối với sức khỏe cộng đồng ở nhiều quốc gia. WHO cũng đã gia hạn các khuyến nghị hiện hành về bệnh đậu mùa khỉ thêm một năm, đến ngày 20/8/2026, để hạn chế các nguy cơ lây lan xuyên biên giới.

PV
Thái Lan đậu mùa khỉ dịch bệnh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Việt Nam được bình chọn là điểm đến “rẻ nhất thế giới”
Việt Nam được bình chọn là điểm đến “rẻ nhất thế giới”
(Ngày Nay) - Theo báo điện tử Journal du Net (JDN, Pháp), trong 5 năm liên tiếp, Việt Nam được đánh giá là “quốc gia rẻ nhất thế giới” dành cho du lịch và sinh sống của người nước ngoài. Giá xăng chỉ khoảng 0,7 euro/lít, một bữa ăn có thể chưa tới 1 euro – những con số khiến không ít người Pháp mong muốn tìm một điểm đến vừa tiết kiệm vừa giàu trải nghiệm văn hóa phải chú ý.
4 ngày nghỉ Tết có trên 8.300 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế
4 ngày nghỉ Tết có trên 8.300 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế
(Ngày Nay) - Báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ) cho biết, số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc đến trưa 18/2 ghi nhận có 89.006 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế.
Tưng bừng Lễ hội đua thuyền mừng Xuân Bính Ngọ trên sông Cà Ty
Tưng bừng Lễ hội đua thuyền mừng Xuân Bính Ngọ trên sông Cà Ty
(Ngày Nay) - Chiều 18/2 (mùng 2 Tết), trên dòng sông Cà Ty đã tưng bừng diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống Phan Thiết mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa, thể thao truyền thống, mang đậm nét đặc trưng của người dân vùng biển do Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức.
Náo nức lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026
Náo nức lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026
(Ngày Nay) - Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).
YouTube gặp sự cố gián đoạn ngắn
YouTube gặp sự cố gián đoạn ngắn
(Ngày Nay) - Sáng 18/2 theo giờ Việt Nam, trang chủ YouTube bất ngờ gián đoạn hoạt động khiến không có bất kỳ nội dung video nào hiển thị. Đáng chú ý, sự cố xảy ra với nền tảng này trên cả thiết bị di động, máy tính lẫn ứng dụng trên tivi.
Long Mã là con vật hóa thân của kỳ lân, là sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa.
Hình tượng Long Mã trong chiều sâu văn hóa Huế
(Ngày Nay) - Long Mã là linh vật kết hợp giữa ngựa và rồng. Sự hòa quyện này thể hiện chí khí quân tử mạnh mẽ, linh hoạt, khai mở. Long Mã thường được khắc họa đang phi nước đại trên sóng nước hoặc vươn mình giữa mây trời, mang khí thế tiến thủ hùng hồn nhưng điềm đạm. Long Mã đại diện cho trí tuệ, điềm lành, sự hanh thông và vận hành bền bỉ theo thời gian.