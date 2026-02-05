Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Nghị định 46

(Ngày Nay) - Trước những vướng mắc trong tổ chức triển khai Nghị định 46/2026/NĐ-CP liên quan đến việc kiểm tra đối với một số mặt hàng nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu, khiến hàng hóa bị ách tắc tại cửa khẩu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, chiều 4/2, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, báo giới đã đặt câu hỏi về kết quả rà soát, tháo gỡ vướng mắc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, theo phản ánh của một số địa phương và cơ quan báo chí, một số lô hàng, đặc biệt là nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi sống gặp vướng mắc do chưa sẵn sàng trong thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt.

Ngay sau khi có những thông tin phản ánh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Thành Long, các bộ, ngành liên quan như Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương đã họp bàn, thống nhất đưa ra các giải pháp phù hợp tháo gỡ vướng mắc. Chiều nay các bộ đang họp, báo cáo và tham mưu đề xuất Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 46. Hiện nội dung này đang được trình xin ý kiến.

Riêng đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực Bộ Y tế quản lý, Thứ trưởng Hà khẳng định đến thời điểm hiện nay, Bộ này chưa ghi nhận phản ánh vướng mắc nào phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 46.

Cũng tại họp báo, ông Vũ Mạnh Hà đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc kiểm soát thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn trong bối cảnh Tết Nguyên đán cận kề. Theo ông Hà, dịp Tết và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

Bộ Y tế xác định kiểm soát thực phẩm dịp Tết là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cấp bách. Bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ cuối năm 2025, chỉ đạo các đơn vị thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương để làm tốt công tác quản lý thực phẩm.

Bộ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch 1941/KH-BCĐTƯATTP ngày 23/12/2025 về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026. Bộ đã thành lập 5 đoàn kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở, tập trung vào nhóm thực phẩm có nguy cơ cao và tiêu thụ lớn ở các địa bàn như sản phẩm thịt, rượu, bia, rau củ, quả, phụ gia thực phẩm…

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp về an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe của người dân.

Để quản lý từ gốc, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm và Nghị định 46/2026/NĐ-CP, trong đó bổ sung nhiều quy định mới.

Cụ thể, ở khâu sản xuất, quy định nâng cao điều kiện đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, như sản xuất sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung… Bộ Y tế cũng siết chặt việc công bố và kiểm nghiệm trước khi lưu thông sản phẩm ra thị trường.

Cùng với đó, Bộ tăng cường hậu kiểm và lấy mẫu giám sát thị trường, thu hồi kịp thời các sản phẩm vi phạm, kiểm soát quảng cáo thực phẩm trên môi trường điện tử và trên không gian mạng.

Sáng 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 08/CĐ-TTg về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 46. Trong đó yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị để thực hiện, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt theo quy định, không gây ách tắc, ùn ứ thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7 và thông báo ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng về thông tin đường dây nóng; bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới trong Nghị định và sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan yêu cầu hải quan cửa khẩu, bố trí lực lượng làm việc 24/7, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; đảm bảo hệ thống thông quan điện tử hoạt động thông suốt trong thời gian cao điểm này.

UBND tỉnh, thành phố thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm có đủ cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định 46; quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng các biện pháp cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước. Các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay; việc kiểm tra mẫu sẽ thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho của doanh nghiệp.