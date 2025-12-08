Triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026 với nhiều yêu cầu chiến lược

(Ngày Nay) - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, chuẩn bị nhân sự và các điều kiện cho Đại hội XIV, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới.

Sáng 8/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 40 điểm cầu tỉnh/thành ủy, đảng ủy và 2.085 điểm cầu cấp xã, phường.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh); các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tham dự Hội nghị.

Góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, năm 2025 và nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn.

Nổi bật là, tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách tổng thể, triệt để, sâu rộng và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra đến năm 2030; góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược dài hạn.

Phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành sớm và đạt kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIV bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, có sự đồng thuận rất cao trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó đã hoàn thành 143 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tham mưu ban hành 224 văn bản của Trung ương nhằm tạo cơ sở chính trị, pháp lý thống nhất, tổng thể, liên thông, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời kiện toàn, bổ sung lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương, đơn vị và cán bộ cấp cao của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV.

Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư tỉnh, thành ủy và chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố không phải là người địa phương...

Hội nghị đã nghe tham luận của các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương. Các ý kiến tập trung phân tích những kết quả nổi bật và rút ra bài học kinh nghiệm trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; bố trí, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…

Hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2025 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới. Trong đó, khẩn trương tham mưu rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ.

Triển khai có hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, nhất là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, phục vụ tốt nhất người dân và xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ; đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới ban hành, nhất là trong đánh giá, đào tạo, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan theo đúng chủ trương "có vào có ra," "có lên có xuống" trong công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cấp cơ sở.

Tăng cường cán bộ cho các địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu. Kịp thời thay thế, cho từ chức, miễn nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, yếu kém về năng lực, về kết quả thực hiện nhiệm vụ mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm…

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng công tác kết nạp, công tác quản lý đảng viên.

Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác quản lý cán bộ, đảng viên...

Phát biểu đáp từ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định, những nhiệm vụ mà đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao không chỉ là yêu cầu của năm 2026 mà còn định hướng chiến lược cho cả nhiệm kỳ tới.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư để công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả toàn diện hơn nữa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể, Bằng khen cho 13 tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát động thi đua năm 2026 với nội dung: “Ngành tổ chức xây dựng Đảng tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức với quyết tâm chính trị cao nhất, không ngừng đổi mới tư duy, tạo sự bứt phá mới, phấn đấu triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.