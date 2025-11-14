Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Hình thành môi trường giáo dục toàn diện

(Ngày Nay) - Các cán bộ, đảng viên và nhân dân Đắk Lắk góp ý dự thảo văn kiện, nhấn mạnh vai trò của văn hóa, giáo dục và phát huy bản sắc dân tộc trong phát triển.

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tích cực tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, tương lai phát triển của đất nước.

Tạo đồng thuận lớn trong xã hội

Bà H’Ler Êban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ea Kao, chia sẻ Đảng ủy phường chỉ đạo tất cả các chi bộ trực thuộc dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội.

Các ý kiến của đảng viên và nhân dân đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đồng thuận với các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội.

Theo bà H’Ler Êban, phần lớn đảng viên đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, toàn diện của các dự thảo văn kiện, trong đó nhiều nội dung hướng đến phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vùng đồng bào thiểu số và miền núi.

Văn kiện lần này có nhiều nội dung đề cập đến văn hóa, điều gắn liền với sự tồn tại của mỗi dân tộc. Khi văn hóa mất đi, dân tộc cũng khó giữ được bản sắc riêng. Do đó, việc Đảng quan tâm sâu sắc đến vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống khiến đồng bào rất đồng tình, phấn khởi, bà H’Ler Êban nhận định.

Ông Hà Ngọc Đào, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho rằng mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều khẳng định rõ mục tiêu tối thượng vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Việc lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân lần này thể hiện tinh thần dân chủ, văn minh, tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội.

Dự thảo Báo cáo Chính trị lần này đã thể hiện đầy đủ khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhất là phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển.”

Từ khóa “Đột phá” được bổ sung thay cho “Sáng tạo” là một điểm mới có ý nghĩa lớn. Muốn đột phá phải có trí tuệ, năng lực và cơ chế phù hợp. Khi có đột phá, chúng ta mới vươn tầm khu vực, tạo thế phát triển bền vững.

Là người nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục, ông Hà Ngọc Đào đặc biệt quan tâm đến định hướng trong dự thảo: “Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới.”

Ông cho rằng để đạt mục tiêu này, cần đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho giáo dục đào tạo, coi đây là quốc sách hàng đầu, chú trọng cả về con người, cơ sở vật chất và công nghệ.

Giáo dục phải là nền tảng, là động lực cho phát triển. Muốn vươn tầm, chúng ta phải chú trọng đào tạo con người vừa “hồng” vừa “chuyên,” kết hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội để hình thành môi trường giáo dục toàn diện.

Chính quyền phải chủ động, linh hoạt

Bà Phan Thị Trinh, Bí thư Đảng ủy phường Cư Bao, cho biết Dự thảo Báo cáo chính trị lần này có nhiều điểm mới, vừa mang tầm chiến lược gắn với thực tiễn.

Trong 5 năm qua, đất nước đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và tinh thần đoàn kết của toàn dân, đất nước vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, bộ máy được tinh gọn và hoạt động hiệu quả, niềm tin của người dân đối với Đảng ngày càng được củng cố.

Bà Trinh đặc biệt tâm đắc với quan điểm: “Nhà nước quản trị, kiến tạo phát triển” được nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị. Nếu trước đây, cụm từ “quản lý” được sử dụng nhiều, thì nay chuyển sang “quản trị” và “kiến tạo.”

Ở cấp cơ sở, điều đó có nghĩa là chính quyền phải chủ động, linh hoạt, tạo môi trường và điều kiện tốt nhất cho phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, việc “tăng cường kiểm soát quyền lực” cũng được đánh giá là điểm mới thể hiện quyết tâm của Đảng trong phòng, chống tiêu cực, lạm quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, trách nhiệm.

Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ tại phường Cư Bao, bà Phan Thị Trinh kiến nghị, Trung ương và tỉnh cần sớm cụ thể hóa, vận hành hiệu quả cơ chế bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm” vì lợi ích chung; đồng thời quan tâm đầu tư nguồn lực cho cấp cơ sở sau sắp xếp, bảo đảm điều kiện làm việc,chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức. Cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho cơ sở gắn với đặc thù vùng miền để địa phương phát huy thế mạnh riêng, xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với lợi thế và bản sắc địa phương.

“Tôi tin tưởng, với sự quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, cùng với việc vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách mới; thời gian tới, phường Cư Bao sẽ quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả và nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống; tạo ra những đột phá mới về phát triển của địa phương,” bà Trinh nhấn mạnh.