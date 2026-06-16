Triển khai thống nhất, đồng bộ định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Sáng 16/6, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đồng chủ trì và điều hành Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về khối các cơ quan Đảng có: đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Về khối các cơ quan Quốc hội có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; các vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội.

Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI được tổ chức nhằm quán triệt Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản trong Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; đồng thời, trao đổi, thảo luận về yêu cầu, nội dung kế hoạch và các giải pháp triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, Đề án và Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, ngày 2/4/2026, trên cơ sở xem xét Tờ trình và Đề án do Đảng ủy Quốc hội chủ trì chuẩn bị, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án và ban hành Kết luận số 17-KL/TW về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Triển khai Kết luận của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng ủy Quốc hội, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, ý kiến của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, ngày 22/5/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 về triển khai thực hiện Kết luận số 17-KL/TW và Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện thắng lợi Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án của Đảng ủy Quốc hội và Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đây là nhiệm vụ chính trị trọng đại nhưng cũng hết sức nặng nề, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hay các vị đại biểu Quốc hội, mà đòi hỏi sự đồng lòng, vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

"Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng và kết nối hành động trong toàn hệ thống chính trị đối với việc triển khai thống nhất, đồng bộ định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI", Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trình bày những nội dung cốt lõi quán triệt Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị, khẳng định Kết luận có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng pháp luật nói chung và công tác lập pháp nói riêng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tiếp tục nghiêm túc quán triệt, triển khai, phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm Kết luận được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất, mạnh mẽ trong công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ nghe Báo cáo một số nội dung cơ bản của Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 và yêu cầu, nội dung xây dựng kế hoạch triển khai của các cơ quan, tổ chức và các giải pháp bảo đảm thực hiện Đề án và Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16; nghe đại diện Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo về kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Đề án và Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 trong phạm vi Chính phủ phụ trách. Đồng thời, đại diện các cơ quan tham dự Hội nghị sẽ phát biểu về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ lập pháp thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách.