Triển lãm thành tựu đất nước thu hút 6,5 triệu lượt khách tham quan

(Ngày Nay) - Ngày 8/9, thông tin từ Ban tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước cho biết: Từ ngày đầu mở cửa (28/8), Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đến hết ngày 7/9/2025, tổng lượng khách đến tham quan đạt khoảng 6,5 triệu lượt người.

Số lượng khách đến Triển lãm đông nhất là vào ngày 1/9 với khoảng 1,05 triệu người; ngày 2/9 có khoảng 900 ngàn người và ngày 7/9 có khoảng 1 triệu người. Đây là các con số ấn tượng, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dân với sự kiện trọng đại này.

Để phục vụ đông đảo người dân đến tham quan thêm ý nghĩa, vui vẻ, an toàn, Ban tổ chức đã phối hợp với các đơn vị liên quan biểu diễn các chương trình nghệ thuật, đồng thời tổ chức chiếu phim miễn phí tại các địa điểm khu nhà A cùng nằm trong khu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức bố trí các lực lượng trực thường xuyên hướng dẫn người dân gửi phương tiện đúng nơi quy định, chỉ dẫn để mọi người đến thăm các khu vực trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, nơi ăn uống thuận tiện nhất.

Ban tổ chức cũng bố trí 12 quầy thông tin ở trong nhà và ngoài trời, tổ chức cấp phát cẩm nang thông tin miễn phí cho khách tham quan… để người dân không bị nhầm, bị lạc.

Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2025.