Triển vọng tăng trưởng của cá hồi Na Uy tại thị trường Việt Nam

Ngày 25/3, tại TP.HCM, trong khuôn khổ triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 (từ ngày 24-26/3/2026), Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC - cơ quan thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hải sản Na Uy) tham gia gian hàng trưng bày và tổ chức Hội thảo ngành Hải sản Na Uy tại thị trường Việt Nam. Sự kiện còn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Na Uy.

Theo thống kê của NSC, tính đến tháng Hai, lượng xuất khẩu cá hồi tươi Na Uy sang Việt Nam đã tăng 16% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm cá hồi đông lạnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với tổng sản lượng tăng khoảng 37%. Kết quả tích cực này tiếp nối đà tăng trưởng của năm 2025, khi xuất khẩu cá hồi tươi sống Na Uy sang Việt Nam đạt khoảng 7.900 tấn, tăng 40% so với năm trước, đưa Việt Nam trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất của cá hồi Na Uy tại Đông Nam Á.

Trong bối cảnh nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam duy trì tích cực, cùng dự báo chi tiêu thực của hộ gia đình sẽ tăng 7,2% trong năm 2026, triển vọng tăng trưởng của cá hồi Na Uy tại Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục được đánh giá là rất khả quan.

Phát biểu tại hội thảo bà Åshild Nakken, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á cho biết: “Ưu tiên của chúng tôi trong năm 2026 là tăng cường hợp tác. Chúng tôi tin tưởng rằng việc mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với các đối tác thương mại tại Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp và thị trường trưởng bền vững trong thời gian tới. Người tiêu dùng đang ngày càng ưu tiên sử dụng các thực phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy, nên bước tiếp theo của chúng tôi sẽ là cùng các đối tác đẩy mạnh việc xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với cá hồi Na Uy, dựa trên thế mạnh cốt lõi của sản phẩm như chất lượng ổn định, sản xuất bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng”.

Dữ liệu cho thấy cá hồi tươi sống Na Uy đang trở thành một nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Chỉ trong ba năm, sản lượng đã tăng 26% từ 6.281 tấn năm 2023 lên khoảng 7.900 tấn năm 2025, đồng thời chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng xuất khẩu hải sản Na Uy sang Việt Nam trong những năm gần đây.

Bà Åshild Nakken nhấn mạnh các hoạt động tăng cường hợp tác tại triển lãm cũng như xuyên suốt năm 2026 của NSC sẽ không chỉ tạo ra các giá trị thương mại, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tiếp tục vun đắp quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

Tại hội thảo quy tụ tám doanh nghiệp xuất khẩu hải sản hàng đầu của Na Uy, cùng các đối tác địa phương trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ ăn uống, và các chuyên gia trong ngành. Hội thảo đã tập trung thảo luận về xu hướng tiêu dùng, thị trường, cũng như khám phá các cơ hội mới để thúc đẩy thương mại và tăng trưởng bền vững.

Trong năm 2026, NSC sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và đối tác tại Việt Nam thông qua việc mở rộng các hoạt động giáo dục nhận thức về giá trị dinh dưỡng, nguồn gốc tự nhiên và hệ thống đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt của cá hồi Na Uy trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Trong đó, một công tác quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh việc gia tăng nhận diện thương hiệu Hải sản đến từ Na Uy (Seafood from Norway), để giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện nguồn gốc Na Uy của sản phẩm tại điểm bán hàng, đồng thời hỗ trợ các đối tác thương mại trong việc truyền tải rõ ràng hơn thông điệp về chất lượng và độ tin cậy.

Bên cạnh đó, NSC sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, từ chương trình Norwegian Salmon Academy dành cho đầu bếp và đội ngũ bán lẻ hải sản đến các chương trình đào tạo rộng hơn cho các bên trong toàn bộ chuỗi giá trị, cùng các hội thảo chuyên ngành nhằm tăng cường sự thống nhất về cách thức xử lý và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Để hỗ trợ các đối tác phát triển thị trường một cách bền vững, NSC cũng sẽ đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá chung với các đối tác bán lẻ và dịch vụ ăn uống, dựa trên các phân tích thị trường và định hướng phát triển ngành hàng.

Na Uy sắp trở lại tham gia ngày hội bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 lần đầu tiên kể từ năm 1998, nên đây sẽ là cơ hội lớn để NSC đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu Seafood from Norway với sự hợp tác của ngôi sao bóng đá Erling Haaland, là đại sứ thương hiệu toàn cầu, cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn tại một đất nước yêu bóng đá như Việt Nam.