Trực thăng vượt biển đêm đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ Trường Sa về đất liền

(Ngày Nay) - Trước đó, lúc 8 giờ 30 ngày 14/10, ông B.Đ.D (sinh năm 1969, quê tỉnh Ninh Bình) xuất hiện tình trạng đau tức ngực vùng sau xương ức âm ỉ, tăng dần và được đưa vào Bệnh xá đảo Thuyền Chài.

Lúc 0 giờ 10 phút ngày 15/10, trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8618 của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp từ đảo Thuyền Chài (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền điều trị an toàn.

Thời điểm được đưa vào cấp cứu ông D trong tình trạng tỉnh, đau ngực, khó thở, vã mồ hôi. Ông D có tiền sử đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp, đang điều trị thuốc thường xuyên.

Các y bác sỹ Bệnh xá đảo Thuyền Chài đã nhanh chóng ổn định bệnh nhân và kết nối hội chẩn telemedicine khẩn cấp với Bệnh viện Quân y 175. Kết quả hội chẩn trực tuyến xác định, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ 4, kèm tăng huyết áp và đái tháo đường tuýp 2, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ rối loạn nhịp, sốc tim và đột tử, cần vận chuyển khẩn cấp về đất liền điều trị.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã điều động Tổ bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8618 do Thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng, cùng Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Thiếu tá, bác sỹ Đinh Văn Hồng phụ trách, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 30 phút ngày 14/10.

Tổ Cấp cứu mang theo đầy đủ trang thiết bị hồi sức tim mạch chuyên sâu và đội ngũ bác sỹ có kinh nghiệm cấp cứu bệnh nhân nguy kịch, đặc biệt có sự tham gia của bác sỹ can thiệp tim mạch.

Thiếu tá, bác sỹ Đinh Văn Hồng, Tổ trưởng Tổ Cấp cứu đường không - Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tại thời điểm tiếp cận, các bác sỹ đánh giá bệnh nhân có nguy cơ rất cao trong quá trình vận chuyển như rối loạn nhịp, suy tim cấp, sốc tim, thậm chí đột tử.

Các bác sỹ đã xử trí tích cực tại chỗ để đảm bảo bệnh nhân ổn định và an toàn trong suốt hành trình. “Mặc dù điều kiện bay đêm khắc nghiệt nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay và ê-kíp y tế, chuyến bay đã hoàn thành an toàn tuyệt đối, đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 kịp thời”, bác sỹ Hồng chia sẻ.

Ngay sau khi về đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị tích cực, nhằm kiểm soát tối đa nguy cơ biến chứng tim mạch. Bệnh nhân đã được đặt 2 stent mạch vành và hiện tại sức khỏe đã dần ổn định.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175, chuyến bay cấp cứu lần này thể hiện tinh thần khẩn trương, tất cả vì người bệnh của Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 và Tổ bay Công ty Trực thăng Miền Nam Binh đoàn 18, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của cấp cứu đường không trong đảm bảo y tế vùng biển đảo, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội và nhân dân nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc.