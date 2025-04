Truyền thông Lào ca ngợi Đại thắng mùa Xuân 1975

các bài viết trên ấn phẩm điện tử của Báo Pasaxon và Pathet Lào đều khẳng định, 50 năm trước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 - đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang, là kết quả của cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc thực dân kiểu mới để cứu nước. Đây cũng là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất và là dấu mốc vẻ vang nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam tiến vào thời kỳ mới, thời kỳ độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình và phát triển ổn định.

Bài viết trên Báo Pasaxon đã chỉ ra những lý do để Việt Nam giành được thắng lợi to lớn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, gồm: Thứ nhất, có sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cùng với đường lối chính trị và quân sự độc lập và đúng theo nguyên tắc dân chủ, phương pháp chiến đấu linh hoạt trong mỗi giai đoạn chiến tranh. Thứ hai, có tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên quyết của quân đội và người dân cả nước, đã giúp vượt qua mọi khó khăn, sự hy sinh để lập chiến công đánh đuổi đế quốc, lật đổ chính phủ bù nhìn. Thứ ba, có lực lượng chung thống nhất của mặt trận Tổ quốc, tinh thần yêu nước nồng nàn, cùng chung ý trí và hành động, mong muốn hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của người dân Việt Nam. Thứ tư, sự kiên trung và ý chí đấu tranh để giành bằng được thắng lợi của quân đội nhân dân dưới sự chỉ huy chiến lược của các vị tướng tài giỏi. Thứ năm, tình hữu nghị vĩ đại và hỗ trợ hiệu quả của bạn bè quốc tế.

Trong khi đó, bài viết trên ấn phẩm điện tử của Thông tấn xã Lào (KPL) cũng nêu bật 8 bài học từ chiến thắng giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 30/4/1975. Theo bài viết, trước hết, đây là thắng lợi vĩ đại của quân đội và nhân dân Việt Nam trong lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Thắng lợi này đã đánh bại hoàn toàn bộ máy quân sự hùng mạnh và hiện đại nhất ở Đông Nam Á, Việt Nam từ một đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc đã hoàn toàn được thống nhất.

Thứ hai, đây là thất bại nặng nề về mặt quân sự và chính trị chưa từng có của đế quốc Mỹ, phá tan âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự. Đây là thất bại đầu tiên của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới.

Thứ ba, Đại thắng mùa xuân 1975 ở miền Nam Việt Nam là thắng lợi chung của lực lượng đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia anh em. Đây là chiến trường chung trên bán đảo Đông Dương, đấu tranh chống cùng một kẻ thù xâm lược. Thắng lợi này là yếu tố, là động lực để thúc một thắng lợi chung.

Thứ tư, chiến thắng Giải phóng miền Nam Việt Nam thể hiện tinh thần yêu nước, yêu độc lập của nhân dân Việt Nam, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”. Điều này thể hiện năng lực lãnh đạo, chiến lược quyết đoán, chiến thuật khéo léo và phương pháp cách mạng tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ năm, giải phóng miền Nam Việt Nam là sự đóng góp to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cho hòa bình thế giới, cổ vũ cho các dân tộc bị áp bức học tập chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Việt Nam, anh dũng đấu tranh chống đế quốc để giải phóng đất nước mình thoát khỏi ách áp bức, xây dựng lòng tin để toàn thế giới công nhận sức mạnh của lòng yêu nước, yêu độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Tiếp đó, chiến thắng Giải phóng miền Nam Việt Nam đã đẩy Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế, và xã hội.

Thứ bảy, đối với Cách mạng Lào, chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam đã tạo ra cơ hội “ngàn năm có một” để quân đội và nhân dân Lào đứng lên thực hiện ba đòn chiến lược giành chính quyền trên cả nước vào ngày 2/12/1975.

Thứ tám, chiến thắng giải phóng miền Nam Việt Nam đã mở ra kỷ nguyên để Việt Nam có được hòa bình, thống nhất và tiến lên xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển đổi công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

50 năm trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là thắng lợi vẻ vang và có ý nghĩa lịch sử của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.