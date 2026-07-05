Từ bản quyền đến kinh tế di sản: Khơi nguồn sức mạnh văn hóa Việt Nam

World Cup 2026: Hiệp hội cầu thủ kêu gọi hành động chống phân biệt chủng tộc (Ngày Nay) - Trước tình trạng cầu thủ liên tiếp trở thành mục tiêu của các hành vi lăng mạ và phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội cũng như ngoài đời thực, FIFPRO đã kêu gọi áp dụng các biện pháp mạnh hơn.

EU sẵn sàng “mọi kịch bản” trong xử lý căng thẳng thương mại với Trung Quốc (Ngày Nay) - Liên minh châu Âu phát tín hiệu cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc khi tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi công cụ phòng vệ nếu các cuộc đàm phán với Bắc Kinh không đạt kết quả.

Trò Xuân Phả: Từ di sản đến trải nghiệm văn hóa của người trẻ (Ngày Nay) - Tối 4/7, khuôn viên Hồ Văn (Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám) rộn ràng tiếng trống, tiếng nhạc cùng những điệu múa cổ trong không gian trải nghiệm nghệ thuật dân gian Trò Xuân Phả.

Học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030 (Ngày Nay) - Học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030 theo hình thức mượn-trả để tái sử dụng nhiều lần, theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP.

Thái Lan tăng cường bảo đảm an ninh tại 21 tỉnh biên giới (Ngày Nay) - Chính phủ Thái Lan triển khai biện pháp bảo vệ biên giới, xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay hoạt động phạm pháp, đối phó tội phạm công nghệ cao, buôn người, ma túy.

Hội đồng Hòa bình Gaza xúc tiến kế hoạch hậu xung đột (Ngày Nay) - Hội đồng Hòa bình Gaza xúc tiến kế hoạch hậu xung đột Hội đồng Hòa bình Gaza vừa tổ chức một loạt cuộc họp tại Cộng hòa Cyprus nhằm lên kế hoạch xây dựng một kế hoạch toàn diện cho "thời kỳ hậu xung đột" ở Dải Gaza.

Phòng bệnh từ sớm nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và bảo đảm an ninh y tế (Ngày Nay) - Ngành y tế đang rà soát, điều chỉnh và củng cố mạng lưới y tế theo hướng lồng ghép, liên tục, lấy người dân làm trung tâm, gắn kết giữa phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Góc nhìn của Bảo tàng Metropolitan: Những ô cửa kính màu tưởng niệm của Tiffany và không gian của sự chiêm niệm (Ngày Nay) - Nhắc đến cửa sổ kính màu trong các nhà thờ phương Tây, nhiều người thường hình dung những ô cửa rực rỡ tái hiện các câu chuyện trong Kinh Thánh, hình ảnh Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria hay các vị thánh. Tuy nhiên, cuốn Louis Comfort Tiffany at The Metropolitan Museum of Art do Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York) xuất bản lại cho thấy một góc nhìn thú vị hơn về sự phát triển của nghệ thuật kính màu Mỹ vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

Bảo tàng National Geographic mang đến hành trình khám phá giàu tính tương tác (Ngày Nay) - Bảo tàng National Geographic Museum of Exploration trị giá 300 triệu USD vừa chính thức mở cửa tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ), mang đến cho du khách những trải nghiệm tương tác độc đáo về khám phá, khoa học, thiên nhiên và bảo tồn thông qua hàng nghìn bức ảnh động vật, các cuộc thám hiểm nổi tiếng cùng nhiều công nghệ trình chiếu hiện đại.