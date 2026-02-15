Từ đêm mùng 1 Tết, khu vực Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực Bắc Bộ từ đêm 17/2 (đêm 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 14 độ C, trong khi đó khu vực Nam Bộ ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C.
Sắc Xuân rực rỡ tại không gian hoa xuân tại Vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN.
Sắc Xuân rực rỡ tại không gian hoa xuân tại Vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, từ ngày 15-16/2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 -31 độ C.

Từ đêm 16-19/2 (từ đêm 29 đến mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, đêm và sáng trời lanh.

Từ đêm 17/2 (đêm 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, khu vực Tây Bắc từ 24-27 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 15-22/2 (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội từ ngày 15-16/2 (từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Từ đêm 16-19/2 (từ đêm 29 đến mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, từ đêm 17/2 (đêm 1 Tết) trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến thành phố Huế từ ngày 15-16/2 (từ ngày 28 tháng Chạp đến 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Từ ngày 17-19/2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết) có mưa, mưa rào rải rác, phía Bắc trời rét; phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 16-20 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21-23 độ C, phía Nam từ 24-26 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-27 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 15-22/2 (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 17-19/2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết) phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, riêng phía Bắc từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết) nhiệt độ từ 25-27 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ ngày 15-22/2 (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C.

PV
Thời tiết Tết Nguyên đán Môi trường Khí hậu

