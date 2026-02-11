TP HCM cảnh báo ô nhiễm không khí cận Tết gia tăng.

(Ngày Nay) - Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cận Tết có xu hướng se lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ ngày-đêm và tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ nhìn chung thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại và các hoạt động vui xuân. Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan khí tượng và các chuyên gia, người dân vẫn cần lưu ý một số diễn biến thời tiết bất thường, đặc biệt là mưa trái mùa, sự chênh lệch nhiệt độ ngày-đêm và tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhận định sâu hơn về xu thế thời tiết dịp Tết, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh những ngày tới có xu hướng se lạnh, song đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu dần khi tiến sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Từ khoảng 16-20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), không khí lạnh giảm hẳn, thời tiết ấm hơn, buổi sáng hơi se lạnh, trưa và chiều nhiệt độ phổ biến 32-33 độ C, nắng kéo dài, khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du xuân.

Tuy nhiên, từ 20-21/2 (mùng 4-5 Tết) trở đi, dự báo sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh mới tràn xuống, khiến thời tiết se lạnh trở lại. Một số khu vực vùng ven và giáp ranh như Xuân Lộc, Tây Ninh có thể ghi nhận nhiệt độ xuống dưới 20 độ C vào ban đêm và sáng sớm.

Đáng lưu ý, theo các chuyên gia, trong những ngày cận Tết, ô nhiễm không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu do mật độ giao thông tăng cao, các công trình xây dựng, chỉnh trang đô thị và thi công hạ tầng phục vụ Tết diễn ra với cường độ lớn.

Chỉ số bụi mịn PM2.5 được dự báo vượt ngưỡng cho phép, có thời điểm lên tới 170-180, trong khi không khí khô, cường độ tia cực tím tăng mạnh và chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khoảng 9-10 độ C.

“Những yếu tố này có thể ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người mắc bệnh nền về hô hấp, tim mạch,” chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cảnh báo.

Đồng thời, khuyến nghị người dân hạn chế hoạt động ngoài trời vào giờ cao điểm ô nhiễm, đeo khẩu trang khi di chuyển, uống đủ nước và giữ ấm cơ thể vào ban đêm, sáng sớm.

Từ ngày 29 Tết và trong những ngày đầu năm mới, khi lưu lượng phương tiện giảm, chất lượng không khí được dự báo sẽ cải thiện, thời tiết trong lành hơn. Tuy vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, sắp xếp hợp lý kế hoạch đi lại, vui chơi, bảo vệ sức khỏe để đón một cái Tết an lành, trọn vẹn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong hai ngày 9 và 10/2 (tức 22-23 tháng Chạp), thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương Nam Bộ tương đối ổn định. Do Nam Bộ chỉ nằm ở rìa phía Nam của khối áp cao lạnh lục địa đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ, nên tác động của không khí lạnh khá yếu và chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết được dự báo đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ ban đêm dao động 22-24 độ C, ban ngày phổ biến 32-33 độ C. Nền nhiệt này tạo cảm giác dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động mua sắm, tham quan, lễ hội cuối năm cũng như nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Tuy nhiên, từ khoảng 11-13/2 (24-26 tháng Chạp), thời tiết Nam Bộ bắt đầu có sự chuyển biến đáng chú ý. Dưới tác động của nhiễu động gió Đông trên cao, mây phát triển nhiều hơn, dẫn đến khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm, phân bố không đều, có nơi mưa vào ban đêm nhưng không kéo dài và không xảy ra trên diện rộng.

Dù lượng mưa không lớn, song mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cận Tết được dự báo sẽ ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt, đi lại và các hoạt động ngoài trời.

“Những ngày này gia đình tôi thường đưa con đi chợ hoa, dạo phố buổi tối. Nếu có mưa, dù ngắn, cũng phải chủ động theo dõi thời tiết để sắp xếp thời gian hợp lý,” chị Nguyễn Thị Thu Hạnh (phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Trên biển, cơ quan khí tượng khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam Bộ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn trong 2-3 ngày tới. Các tàu thuyền nhỏ không nên ra khơi nhằm đảm bảo an toàn.