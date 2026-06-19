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Từ iKON đến Pokémon, Singapore liên tiếp bổ sung trải nghiệm mới cho du khách

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Tổng cục Du lịch Singapore (STB) vừa công bố bản tin du lịch tháng 6/2026, cập nhật nhiều sự kiện văn hóa, giải trí và các sản phẩm du lịch mới sẽ diễn ra tại đảo quốc trong thời gian tới. Đáng chú ý là các triển lãm nhập vai quy mô lớn, những trải nghiệm tương tác ứng dụng công nghệ, cùng việc hoàn thiện khu bảo tồn thiên nhiên Mandai Wildlife Reserve sau một thập kỷ phát triển.
Nhóm nhạc iKON
Nhóm nhạc iKON

Theo STB, một trong những sự kiện giải trí nổi bật là buổi hòa nhạc của nhóm nhạc K-pop iKON tại Arena @ Expo vào ngày 25/7, nằm trong khuôn khổ tour diễn toàn cầu "Fourever". Đây là lần đầu tiên nhóm trở lại Singapore kể từ năm 2023, với sự tham gia của các thành viên Jay, Song, Bobby và Chan sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo, Bảo tàng ArtScience Museum sẽ triển khai chương trình lưu trú nghệ thuật giai đoạn 2026-2027 với sự tham gia của nhóm nghệ sĩ trải nghiệm Marshmallow Laser Feast đến từ London. Trong thời gian này, bảo tàng dự kiến giới thiệu ba tác phẩm tương tác quy mô lớn khai thác các chủ đề như hơi thở, đời sống đại dương, hệ sinh thái nấm và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, kết hợp giữa nghệ thuật, khoa học và công nghệ.

Từ ngày 1/6 đến 2/9/2026, Singapore cũng tổ chức triển lãm tương tác "The Portals Experience". Trên diện tích hơn 1.200 m², triển lãm trưng bày hơn 300 tác phẩm nghệ thuật nguyên bản, hơn 10.000 đầu sách và mô hình thu nhỏ, tái hiện các thế giới giả tưởng và khoa học viễn tưởng nổi tiếng như Middle-earth, Dune hay Warhammer 40,000. Một điểm nhấn của sự kiện là tác phẩm "Future Singapore: 2126", phác họa hình ảnh Singapore sau một thế kỷ dưới góc nhìn của khoa học viễn tưởng.

Trong khi đó, triển lãm hoa theo chủ đề Disney Garden of Wonder đã trở lại khu Floral Fantasy thuộc Gardens by the Bay từ ngày 8/6 và kéo dài đến tháng 3/2027. Phiên bản mới gồm sáu khu vực chủ đề với 23 tiểu cảnh lấy cảm hứng từ các nhân vật Disney và Pixar, trong đó có nhiều nhân vật lần đầu được tái hiện bằng nghệ thuật hoa tại Singapore như Rapunzel, Belle, Jasmine, Anna và Elsa.

Ở lĩnh vực du lịch tàu biển, STB và hãng du thuyền Princess Cruises đã ký kết thỏa thuận hợp tác kéo dài ba năm nhằm mở rộng hoạt động của hãng tại Singapore trong giai đoạn 2027-2030. Theo kế hoạch, các tàu Diamond Princess, Sapphire Princess và Grand Princess sẽ được triển khai tại đây, với số chuyến dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2030. Hành trình khai thác bao gồm các tuyến kết nối Singapore với Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Nhật Bản.

Một dấu mốc khác của ngành du lịch Singapore là việc Mandai Wildlife Reserve chính thức hoàn thiện sau 10 năm phát triển. Khu bảo tồn rộng 126 ha này vừa đưa vào hoạt động Rainforest Wild Adventure East, bổ sung nhiều trải nghiệm khám phá thiên nhiên, tương tác động vật và lưu trú qua đêm. Nơi đây cũng lần đầu tiên giới thiệu tại Đông Nam Á loài okapi đang bị đe dọa tuyệt chủng, cùng nhiều loài động vật đặc hữu khác.

Từ iKON đến Pokémon, Singapore liên tiếp bổ sung trải nghiệm mới cho du khách ảnh 1

Bên cạnh đó, chương trình "Pokémon Day-to-Night Adventure" đã quay trở lại hệ thống cáp treo Singapore Cable Car từ cuối tháng 5/2026 đến tháng 1/2027. Phiên bản mới gồm các cabin được thiết kế theo chủ đề Pokémon, kết hợp trải nghiệm tương tác và hoạt động khám phá từ ban ngày đến ban đêm trên tuyến kết nối Mount Faber Peak với Sentosa.

Theo số liệu cập nhật của Singapore tính đến ngày 30/4/2026, quốc gia này đã đón khoảng 5,76 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có gần 98.900 lượt khách đến từ Việt Nam.

PV
Singapore

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