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AIF 2026 tại Singapore thúc đẩy phát triển hạ tầng bền vững ở châu Á

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Diễn đàn Cơ sở hạ tầng châu Á (AIF) 2026 với chủ đề “Hành động táo bạo vì một châu Á bền vững” đã diễn ra trong hai ngày 16-17/6 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Suntec Singapore.
AIF 2026 tại Singapore thúc đẩy phát triển hạ tầng bền vững ở châu Á

Bước sang năm thứ năm tổ chức, diễn đàn quy tụ hơn 800 đại diện chính phủ, nhà đầu tư, nhà phát triển dự án và doanh nghiệp cung cấp giải pháp từ nhiều quốc gia trong khu vực nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng bền vững và thu hẹp khoảng cách đầu tư của châu Á.

AIF 2026 diễn ra trong bối cảnh khu vực đang đối mặt những thay đổi sâu sắc về địa chính trị, nhu cầu ứng dụng công nghệ ngày càng gia tăng, quá trình chuyển đổi năng lượng và mục tiêu trung hòa carbon, cùng những biến động của thị trường tài chính toàn cầu. Những yếu tố này đang thúc đẩy các chính phủ và nhà đầu tư điều chỉnh cách thức huy động vốn, triển khai và vận hành các dự án hạ tầng.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Indranee Rajah, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng thứ hai phụ trách Tài chính và Phát triển Quốc gia Singapore, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đầu tư vào các công trình có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế và thúc đẩy phát triển xã hội. Bà cũng khẳng định vai trò của hợp tác công - tư trong việc hiện thực hóa các dự án quy mô lớn, đồng thời nhấn mạnh vị thế của Singapore như một trung tâm tài chính và phát triển hạ tầng của khu vực.

Diễn đàn do Infrastructure Asia, Bộ Tài chính Singapore, Enterprise Singapore và Cơ quan Tiền tệ Singapore đồng tổ chức, với Nhóm Ngân hàng Thế giới là đối tác chiến lược. Tại sự kiện, Infrastructure Asia đã ký 4 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) và giới thiệu các cơ hội đầu tư trị giá hơn 16 tỷ USD tại Nam Á và Đông Nam Á.

Đáng chú ý, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và Enterprise Singapore đã ký biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giao thông đô thị. Infrastructure Asia dự kiến sẽ hỗ trợ hai bên trong phát triển dự án, tư vấn kỹ thuật và xây dựng năng lực.

AIF 2026 cũng giới thiệu hơn 15 dự án trọng điểm trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế tuần hoàn, gồm Dự án Tàu điện ngầm Metro Manila của Philippines, Chương trình Hệ thống pin lưu trữ năng lượng Madhya Pradesh của Ấn Độ và Dự án Nhà máy chuyển đổi chất thải thành năng lượng Sunter của Indonesia.

Theo các chuyên gia, phần lớn các dự án được giới thiệu tại diễn đàn sẽ được triển khai trong vòng hai năm tới, tập trung giải quyết những thách thức dài hạn như ùn tắc đô thị, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. Ước tính đến năm 2040, nhu cầu đầu tư hạ tầng toàn cầu sẽ lên tới khoảng 106.000 tỷ USD, trong đó châu Á chiếm gần 2/3 tổng nhu cầu

PV
AIF 2026 Singapore Châu Á

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