Từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ và Trung Bộ cục bộ có mưa trên 600mm

(Ngày Nay) - Từ ngày 28-30/9, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị có mưa từ 200-400mm, cục bộ trên 600mm; các nơi khác 100-300mm, cục bộ trên 450mm.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, từ ngày 26-28/9, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng có mưa 150-300mm, nhiều trạm trên 300mm (Huế 366mm, Đà Nẵng 354mm).

Dự báo, từ ngày -30/9, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị có mưa từ 200-400mm, cục bộ trên 600mm; các nơi khác 100-300mm, cục bộ trên 450mm.

Nguy cơ cao ngập úng đô thị, vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cùng với đó, từ trưa 28/9, gió trên đất liền Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8–9; vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật 14.

Gió mạnh nhất từ chiều tối đến hết đêm 28/9. Thời gian lưu bão trên đất liền khoảng 6-8 giờ.

Lúc 16 giờ ngày 28/9, tâm bão ở trên vùng biển Nghệ An-Quảng Trị, mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Từ 22 giờ ngày 28/9 đến 1 giờ ngày 29/9, tâm bão đi vào đất liền Nghệ An-Bắc Quảng Trị.

Thủy triều tại Cửa Hội (Nghệ An) cao nhất 2,6m (7-8 giờ ngày 29/9), thấp nhất 0,9m (từ 21-23 giờ ngày 28/9).

Giám đốc Mai Văn Khiêm lưu ý ven biển phía Nam tỉnh (tỉnh Quảng Trị cũ), có gió mạnh cấp 6-7, thời gian gió mạnh từ trưa ngày 28/9 đến tối; khu vực phía Bắc tỉnh (Quảng Bình cũ), có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão (phần giáp ranh với đèo Ngang), gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, thời gian gió mạnh kéo dài từ 17-23 giờ.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, từ chiều 28/9 có gió mạnh cấp 6-7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10-12 (thời gian gió mạnh kéo dài từ 19-23 giờ), các huyện sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20 giờ ngày 28/9 đến 2 giờ ngày 29/9.

Tỉnh Thanh Hóa, từ chiều 28/9 có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía Nam của tỉnh Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13 (thời gian gió mạnh từ 19-23 giờ).

Đề cập đến tình hình lũ, Giám đốc Mai Văn Khiêm cho biết từ ngày 28/9-1/10, nhiều sông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa-Huế xuất hiện lũ, đỉnh đạt báo động 2-báo động 3, có nơi trên báo động 3 (sông Thao, Hoàng Long, Mã, Chu, Cả, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Kiến Giang...).

Một số sông lớn khác đạt báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2 như sông Hương, sông La, sông Gianh, sông Thạch Hãn, sông Bồ.

Nguy cơ mất an toàn tại các tuyến đê trực diện biển, cao trình thấp, nhất là các vị trí trọng điểm như: đê kè Đông Minh (Hưng Yên), đê biển Cồn Tròn-Hải Thịnh-Thịnh Long (Ninh Bình), Quảng Nham-Hải Bình (Thanh Hóa), Diễn Thành-Quỳnh Thọ-Long Thuận (Nghệ An), tả Nghèn-Cẩm Nhượng-Hội Thống (Hà Tĩnh), Vĩnh Thái (Quảng Trị)... và các công trình đang thi công dở dang.

Nguy cơ mưa rất lớn trên lưu vực các hồ chứa lớn: Hủa Na, Cửa Đạt (Thanh Hóa), Bản Vẽ (Nghệ An), Hố Hô (Quảng Bình), cùng các hồ Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà (Bắc Bộ).

Chính quyền địa phương cần chủ động phương án điều tiết, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.