UBND tỉnh Gia Lai và VinEnergo ký kết hợp tác phát triển điện năng lượng tái tạo

(Ngày Nay) - UBND tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Đây là bước tiến mạnh mẽ nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới mục tiêu Việt Nam sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Lễ ký kết mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược giữa VinEnergo và tỉnh Gia Lai. Trong đó, VinEnergo sẽ triển khai khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió có tiềm năng, hướng tới quy mô tổng công suất khoảng 20 GW đến năm 2035. UBND tỉnh Gia Lai sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án của VinEnergo được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đã đề ra.

Hợp tác giữa hai bên mở ra cơ hội khai thác tối đa lợi thế tự nhiên và tiềm năng vốn có của Gia Lai về lượng bức xạ mặt trời dồi dào quanh năm, tốc độ gió ổn định cùng quỹ đất và vùng biển rộng lớn. Hợp tác cũng góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của tỉnh trong tiến trình chuyển đổi sang năng lượng xanh - lĩnh vực hoạt động cốt lõi của VinEnergo.

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, VinEnergo đang phát huy hết tiềm lực triển khai các dự án trọng điểm, đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam. Tôi tin tưởng việc hợp tác với VinEnergo sẽ đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển sắp tới của tỉnh Gia Lai, mở ra những vận hội mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước”.

Bà Nguyễn Hương Giang - Phó Tổng Giám đốc Công ty VinEnergo cho biết: “Với nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, Gia Lai đang là một trong những địa phương tiềm năng trong phát triển năng lượng tái tạo, phù hợp với định hướng phát triển của VinEnergo. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành, ủng hộ của UBND tỉnh Gia Lai, VinEnergo sẽ sớm nghiên cứu, đầu tư và triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, góp phần hiện thực hóa giấc mơ năng lượng sạch, đóng góp cho Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.”

Hưởng ứng chủ trương khuyến khích phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo của Chính phủ, VinEnergo đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong triển khai các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Việt Nam và quốc tế. Những nỗ lực của VinEnergo không chỉ đóng góp trực tiếp vào việc thay đổi cơ cấu năng lượng quốc gia, mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần kiến tạo một nền kinh tế xanh và nâng cao vị thế của Việt Nam trong tiến trình phát triển năng lượng bền vững.