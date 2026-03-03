UBTVQH cho ý kiến về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Chiều 2/3, tiếp tục Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI. Đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026 sẽ tập trung quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự cấp cao, công tác lập pháp và các vấn đề kinh tế - xã hội.

Báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết, Quốc hội khóa mới sẽ họp Kỳ họp thứ nhất, phiên trù bị vào chiều Chủ nhật, ngày 5/4/2026, khai mạc sáng 6/4/2026 và bế mạc vào ngày 25/4/2026. Kỳ họp chia làm 2 đợt: Đợt 1 (từ ngày 6/4 đến 11/4) trọng tâm là công tác nhân sự và thảo luận một số dự án luật; Đợt 2 (từ ngày 20/4 đến 25/4) thảo luận, biểu quyết các luật và nghị quyết kinh tế - xã hội. Quốc hội sẽ nghỉ 8 ngày giữa hai đợt (từ ngày 12/4 - 19/4) để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý văn bản.

Siết chặt kỷ luật lập pháp và đổi mới công tác nhân sự

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp. Về công tác chuẩn bị hậu cần, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cần sớm hoàn tất thủ tục công nhận tư cách đại biểu (dự kiến cuối tháng 3) để kịp thời cấp giấy chứng nhận, bầu Trưởng đoàn và Tổ trưởng tổ Đảng ngay trước thềm khai mạc Kỳ họp. Văn phòng Quốc hội cũng cần sớm chuẩn bị máy tính bảng, cài đặt phần mềm Quốc hội 2.0 và tập huấn kỹ lưỡng cho các đại biểu mới.

Liên quan đến đề xuất áp dụng quy trình rút gọn trong công tác nhân sự, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đề nghị xem xét kỹ lưỡng và xây dựng các phương án (kịch bản) để xin ý kiến và để Quốc hội tự quyết định.

Về công tác lập pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đặc biệt lưu ý về tình trạng chậm trễ gửi hồ sơ. Ông Hoàng Thanh Tùng kiến nghị kiên quyết lùi sang kỳ họp cuối năm đối với những dự án không kịp gửi hồ sơ để thẩm tra, nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật và chất lượng dự án luật.

Tại phiên họp, đại diện Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đề xuất bổ sung vào chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền; cùng các báo cáo quan trọng về dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị ở thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm.

Bên cạnh đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cũng kiến nghị chuyển nội dung thảo luận quyết toán ngân sách nhà nước sang đợt 2 do đến giữa tháng 3 cơ quan này mới hoàn tất báo cáo chính thức.

Kiên quyết không gượng ép tiến độ, linh hoạt kịch bản điều hành

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động của các cơ quan và cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày.

Về quy trình nhân sự, Chủ tịch Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua chương trình theo hai phương án (rút gọn hoặc theo quy trình cũ) tại phiên trù bị. Đặc biệt, kỳ họp sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp ngay từ thời điểm trình dự thảo nghị quyết bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt (Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) trước khi tiến hành Lễ tuyên thệ. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý trong kỳ họp lần này sẽ không tiến hành tuyên thệ hai lần để tránh tốn kém và tiết kiệm thời gian.

Đối với thời gian trình bày các báo cáo và dự án luật, nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội cho biết được quy định tối đa là 5 phút, đồng thời bố trí trình bày lồng ghép các tờ trình, báo cáo thảo luận chung cho các nội dung cùng lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc xác nhận tư cách đại biểu phải được báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện hoàn thành trước khai mạc Kỳ họp, giúp đại biểu có đủ giấy tờ bước vào Hội trường Diên Hồng. Sau khi có tư cách đại biểu, các đoàn sẽ họp để bầu Trưởng đoàn và tổ Đảng.

Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng nghiêm túc, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu dự án luật, nghị quyết; kiên quyết gác lại những dự án không có đủ tài liệu để chuyển sang kỳ họp sau.

Bên cạnh đó, dự báo tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là chiến sự ở khu vực Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần chủ động tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng các kịch bản điều hành kinh tế - xã hội để trình Quốc hội xem xét, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.