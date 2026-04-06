UNESCO công nhận Medellín là Thủ đô Sách Thế giới năm 2027

(Ngày Nay) - Thành phố này đã ghi nhận mức tăng 542% số lượng hiệu sách trong suốt bảy thập kỷ qua, dẫn đầu chỉ số đọc sách quốc gia.

UNESCO đã công nhận thành phố Medellín, Colombia, là Thủ đô Sách Thế giới năm 2027. Quyết định này được đưa ra theo khuyến nghị của Ủy ban Tư vấn Thủ đô Sách Thế giới, gồm các nhà bán sách, nhà xuất bản và tác giả.

Là thành phố lớn thứ hai của Colombia, Medellín có hơn 110 hiệu sách và 25 thư viện, trong đó nhiều nơi được cải tạo từ các nhà tù và cơ sở cảnh sát trước đây. Từng chịu ảnh hưởng bởi các giai đoạn xung đột kéo dài, thành phố hiện nay được quốc tế biết đến với sự đổi mới đô thị và văn hóa, nơi sách và thư viện đóng vai trò như những không gian trú ẩn thiết yếu và biểu tượng của sự kháng cự. Ngày nay, Medellín thể hiện sức mạnh của văn hóa trong việc xây dựng hòa bình và hòa giải.

UNESCO và Ủy ban Tư vấn Thủ đô Sách Thế giới đã ghi nhận Medellín vì cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy văn hóa và năng lực tổ chức các sáng kiến văn hóa quy mô lớn. Các Thủ đô Sách Thế giới của UNESCO cam kết thúc đẩy sách và văn hóa đọc cho mọi người, đồng thời lan tỏa các giá trị đối thoại, sáng tạo, giáo dục và đa dạng văn hóa, đặc biệt chú trọng đến giới trẻ và các cộng đồng dễ bị tổn thương. Điều này cũng tái khẳng định vai trò thiết yếu của sách như chất xúc tác cho các xã hội bao trùm, công bằng và hòa bình hơn.

Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của UNESCO nhằm củng cố hệ sinh thái đọc và nâng cao trình độ biết chữ trên toàn cầu. Ví dụ dự án “Centroamérica Lectora” được tài trợ bởi AECID trong giai đoạn 2020–2023, đã giúp mở rộng khả năng tiếp cận sách và hoạt động đọc tại El Salvador, Honduras và Nicaragua, đồng thời củng cố hệ sinh thái xuất bản tại các quốc gia này. Tại Ethiopia, một dự án khác được tài trợ thông qua IFCD hiện đang tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển của văn học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Là thành phố thứ 27 mang danh hiệu này kể từ năm 2001, Medellín sẽ tổ chức một loạt hoạt động nhằm tăng cường chính sách công của thành phố về đọc, viết và kể chuyện. Năm kỷ niệm sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 4 năm 2027, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới.