Vàng ít biến động, bạc giảm giá

(Ngày Nay) -  Trong phiên giao dịch sáng 17/2, tại thị trường châu Á giá vàng ít biến động khi nhiều thị trường trong khu vực đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán.
Cụ thể, vào lúc 7 giờ 45 phút tại Singapore, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.990,0800 USD/ounce, còn giá bạc giảm 0,1% xuống còn 76,5800 USD/ounce. Giá vàng duy trì ở mức gần 5.000 USD/ounce sau khi giảm 1% trong phiên giao dịch trước đó. Giá kim loại này đã tăng nhẹ trong phiên cuối tuần trước, khi dữ liệu lạm phát của Mỹ thúc đẩy khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Chi phí vay thấp hơn được xem là yếu tố hỗ trợ cho các kim loại quý.

Trước đó, một làn sóng mua đầu cơ đã khiến giá vàng lên mức kỷ lục trên 5.595,0000 USD/ounce. Một đợt sụt giảm đột ngột kéo dài hai ngày vào đầu tháng đã kéo giá kim loại này trở lại mức gần 4.400 USD/ounce, nhưng kể từ đó vàng đã phục hồi được khoảng một nửa mức giảm.

Nhiều ngân hàng, bao gồm ngân hàng đầu tư BNP Paribas SA, ngân hàng đầu tư Deutsche Bank AG và ngân hàng đầu tư Goldman Sachs Group Inc., dự báo giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Động lực thúc đẩy là căng thẳng địa chính trị kéo dài, những câu hỏi về tính độc lập của Fed và sự dịch chuyển rộng rãi khỏi các loại tiền tệ và trái phiếu chính phủ.

Các nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Jefferies nhận định có hai yếu tố vĩ mô hỗ trợ chính cho giá vàng là lạm phát và sự mất giá của đồng USD.

