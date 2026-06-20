Vàng miếng SJC bật tăng 500.000 đồng/lượng

(Ngày Nay) - Bước vào phiên giao dịch sáng 20/6, thị trường vàng trong nước bật tăng, trong khi vàng thế giới neo ở mức 4.155 USD/ounce.

Lúc 8 giờ 45 phút, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên ngày 19/6. Trong khi đó, các thương hiệu lớn ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý... cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với vàng nhẫn tròn trơn 9999, SJC niêm yết ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tăng 500.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên ngày hôm qua. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 quang mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), còn Phú Quý giao dịch quanh mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới neo ở mức 4.155 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 132,5 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong phiên 19/6 (giờ Mỹ) khi thanh khoản thị trường ở mức thấp do kỳ nghỉ lễ Juneteenth tại Mỹ. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ đóng cửa, tâm lý nhà đầu tư vẫn chịu ảnh hưởng từ lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp chính sách tuần này.

Tại cuộc họp ngày 18/6, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,5% - 3,75%, nhưng đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát.

Sau cuộc họp, thị trường đã chuyển từ kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất sang tính đến khả năng cơ quan này có thể nâng lãi suất trở lại trong năm 2026. Một số ước tính cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 7 ở mức 38,5%, tăng lên 51,7% vào tháng 9, trong khi khả năng có hai đợt tăng lãi suất trước cuối năm vẫn chưa bị loại trừ.

Sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục gây sức ép lên vàng do làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi. Áp lực này xuất hiện ngay cả khi giá dầu thế giới đã hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh vì căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Theo ông Laurence Booth, Giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường tại CMC Markets, diễn biến hiện nay của vàng phản ánh xu hướng giảm rủi ro của nhà đầu tư nhiều hơn là một làn sóng bán tháo mang tính hoảng loạn. Ông cho rằng đợt giảm hơn 200 USD/ounce trong vài ngày gần đây diễn ra tương đối trật tự. Tuy nhiên, nhu cầu vàng vật chất suy yếu mới là yếu tố đáng quan ngại hơn. Mức chênh lệch giá vàng tại Trung Quốc và một số thị trường lớn khác đã giảm xuống, làm suy yếu một nguồn hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý này.

Theo ông Booth, nếu triển vọng kinh tế vĩ mô không quay trở lại kịch bản lãi suất thấp hơn hoặc xuất hiện những cú sốc mới trên thị trường tài chính, vàng hiện chưa có động lực đủ mạnh để phục hồi rõ nét.

Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn được xem là một trong những điểm nóng địa chính trị đáng chú ý nhất đối với thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, tác động của yếu tố này hiện không còn gây áp lực lạm phát mạnh như giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng.

Sau khi Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, hoạt động vận tải thương mại qua khu vực đã dần được khôi phục, góp phần kéo giá dầu Brent giảm về khoảng 79,5 USD/thùng và dầu WTI của Mỹ xuống quanh 75,85 USD/thùng.

Dù vậy, hoạt động hàng hải vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường do các rủi ro về an toàn hàng hải và lượng tàu thuyền tồn đọng trong thời gian gián đoạn. Điều này khiến phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu mỏ chưa biến mất hoàn toàn.

Đối với vàng, đây là yếu tố tác động theo hai chiều. Giá dầu giảm làm suy yếu nhu cầu phòng ngừa lạm phát, trong khi căng thẳng Mỹ - Iran vẫn duy trì một phần nhu cầu trú ẩn an toàn trên thị trường. Đồng USD tiếp tục tăng giá sau khi giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách của Fed, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,4%, qua đó tiếp tục tạo áp lực đối với thị trường vàng.

Trong tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ tháng 6, chỉ số lạm phát PCE tháng 5, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, số liệu GDP quý I cuối cùng, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cùng dữ liệu thu nhập và chi tiêu cá nhân. Những số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng như định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Dù vàng đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, Ngân hàng Société Générale (SocGen) vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này. Ngân hàng Pháp dự báo giá vàng có thể phục hồi trong quý IV năm nay, quay trở lại mốc 5.000 USD/ounce vào quý II/2027 và thậm chí thiết lập các mức đỉnh mới trong quý III năm tới.