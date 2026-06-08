K-PULSE Hà Nội đêm 2: Jay Park và Lngshot tạo điểm nhấn trên sân khấu lễ hội nước

(Ngày Nay) - Tối 7/6, đêm thứ hai của K-PULSE Hà Nội diễn ra tại khu vực Mỹ Đình, tiếp tục thu hút đông đảo khán giả với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Không khí lễ hội được duy trì từ đầu đến cuối chương trình với các màn trình diễn sôi động, hiệu ứng sân khấu quy mô lớn cùng những hoạt động tương tác mang đậm màu sắc của một lễ hội mùa hè.

Ngay từ khi chương trình bắt đầu, khán giả đã liên tục hòa mình vào những tiết mục giàu năng lượng đến từ các nghệ sĩ tham gia. Các sân khấu được đầu tư về âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng nước, tạo nên bầu không khí náo nhiệt kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Wendy đã chinh phục người xem với giọng hát nội lực, trong khi fromis_9 và Baby DONT Cry mang đến nguồn năng lượng trẻ trung qua những màn trình diễn sôi động. Kwon Eunbi tiếp tục nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả với loạt tiết mục đậm màu sắc mùa hè.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của đêm diễn là màn kết hợp giữa Lngshot và Jay Park. Sự xuất hiện chung của các nghệ sĩ đã nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả.

Khép lại chương trình là phần xuất hiện của PSY. Nam nghệ sĩ Hàn Quốc giữ vững phong độ của một nghệ sĩ trình diễn giàu kinh nghiệm khi liên tục khuấy động bầu không khí bằng những bản hit quen thuộc cùng nguồn năng lượng dồi dào trên sân khấu.

K-PULSE Hà Nội đã thành công mang đến trải nghiệm kết hợp giữa âm nhạc và lễ hội nước, tạo nên một không gian giải trí sôi động cho khán giả trong những ngày đầu hè. Sau hai đêm diễn liên tiếp, chương trình đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với người hâm mộ, đồng thời góp thêm một điểm nhấn cho chuỗi sự kiện âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Hà Nội.

Một số hình ảnh tại đêm thứ hai của K-PULSE Hà Nội 2026:

Ảnh: Ngọc Ánh.