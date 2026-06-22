Vị khách thứ 10 triệu tại Fansipan nhận phần quà trị giá hơn 20 triệu đồng

(Ngày Nay) - Ngày 20/6, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã chính thức chào đón vị khách thứ 10 triệu kể từ khi tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động năm 2016.

Vị khách thứ 10 triệu đến Fansipan là chị Irish Jane Tituag đến từ Philippines. Phần thưởng dành cho vị khách thứ 10 triệu có tổng giá trị hơn 20 triệu đồng, gồm voucher nghỉ dưỡng 2 đêm tại khách sạn thuộc hệ sinh thái Sun Group cùng hai bộ quà tặng phiên bản giới hạn nhân dịp kỷ niệm 10 năm Fansipan. Bộ quà gồm mô hình chóp đỉnh Fansipan, gấu bông Sunny, túi tote, áo phông, bình giữ nhiệt và đồng xu lưu niệm.

Hai du khách sở hữu số thứ tự 9.999.999 và 10.000.001 lần lượt là ông Lê Văn Phương (Quảng Ngãi) và bà Nguyễn Thị Huyền (Hải Phòng) cũng nhận được những phần quà hấp dẫn với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng cho mỗi giải thưởng.

Tại sự kiện, ba vị khách may mắn đã được vinh danh ngay tại khu vực Ga đi cáp treo Fansipan trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo phường Sa Pa, Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai, đại diện lãnh đạo khu du lịch Sun World Fansipan Legend cùng đông đảo du khách.

Chia sẻ tại sự kiện, chị Irish Jane Tituag đến từ Philippines – vị khách thứ 10 triệu không giấu nổi sự bất ngờ. Chị cùng đại gia đình 9 thành viên lựa chọn Sa Pa trong hành trình khám phá Việt Nam lần này. Trước đó, gia đình chị từng có những trải nghiệm ấn tượng tại Đà Nẵng và Bà Nà Hills.

“Trước đây, gia đình tôi đã từng đến Ba Na Hills và có những trải nghiệm rất tuyệt vời. Chính vì vậy, trong chuyến du lịch lần này, chúng tôi quyết định lựa chọn Fansipan. Tôi thực sự bất ngờ và xúc động khi trở thành vị khách thứ 10 triệu. Đây sẽ là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt đối với cả gia đình. Chắc chắn sau chuyến đi này, tôi sẽ giới thiệu Fansipan tới nhiều bạn bè và du khách tại Philippines”, chị Irish Jane Tituag cho biết.

Đến dự và chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sa Pa bày tỏ: “Cột mốc 10 triệu lượt khách không chỉ khẳng định sức hút của Sun World Fansipan Legend mà còn cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Sa Pa trong 10 năm qua. Đây là động lực để địa phương tiếp tục phát huy các giá trị thiên nhiên, văn hóa, nâng cao vị thế của Sa Pa trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế”.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Vũ – Phó Giám đốc Sun World Fansipan Legend cho rằng, niềm tự hào lớn nhất sau một thập kỷ không chỉ nằm ở con số 10 triệu lượt khách mà còn ở những giá trị bền vững được tạo dựng cho địa phương. “Trong 1 thập kỷ qua, sự phát triển của khu du lịch luôn gắn liền với việc làm đẹp vùng đất và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Chúng tôi đã và đang góp phần tạo ra cơ hội việc làm, sinh kế ổn định cho người dân bản địa, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số tự hào và sống tốt bằng chính bản sắc văn hóa đặc sắc của mình. Đối với chúng tôi, việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương song song với bảo tồn thiên nhiên, phát huy những giá trị văn hóa bản địa và nâng tầm cuộc sống cho người dân chính là sứ mệnh lớn nhất mà Sun World Fansipan Legend luôn kiên trì theo đuổi trong giai đoạn mới”, ông Vũ chia sẻ.

Cột mốc 10 triệu lượt khách càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp tròn 10 năm tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động. Kể từ ngày khánh thành năm 2016, công trình từng xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới đã mở ra cơ hội để hàng triệu du khách chạm tới đỉnh Fansipan cao 3.143m một cách thuận tiện hơn, đưa giấc mơ chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” trở nên gần gũi với mọi lứa tuổi.

Không chỉ rút ngắn hành trình lên đỉnh núi cao nhất Việt Nam, cáp treo Fansipan còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự bứt phá của du lịch Sa Pa. Từ một điểm đến chủ yếu dành cho du khách yêu thích khám phá, Sa Pa đã từng bước vươn mình trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực miền núi phía Bắc với hệ sinh thái sản phẩm ngày càng đa dạng và hấp dẫn.

Những con số tăng trưởng trong thập kỷ qua cho thấy rõ sức bật của du lịch địa phương. Nếu trước năm 2016, Sa Pa chỉ đón vài trăm nghìn lượt khách mỗi năm thì đến năm 2025, lượng khách đã vượt mốc hơn 4,3 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, tăng gấp 11 lần so với thời điểm trước khi tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động. Đầu năm 2026, nền tảng Agoda cũng xếp Sa Pa vào nhóm điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á, với mức tăng 15 bậc trên bảng xếp hạng. Du lịch ngày càng khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo thêm nhiều việc làm, sinh kế và cơ hội phát triển cho người dân địa phương.

Sự đầu tư bài bản cũng mang về cho Sun World Fansipan Legend nhiều danh hiệu uy tín tại World Travel Awards (WTA), trong đó có các giải thưởng như Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới và Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới.

Dấu mốc đặc biệt này không chỉ ghi nhận sức hút bền bỉ của điểm đến trên đỉnh "Nóc nhà Đông Dương", mà còn khẳng định hành trình thay đổi mạnh mẽ của du lịch Sa Pa trong suốt một thập kỷ qua.