Đông đảo Phật tử hành hương về Fansipan mùa Phật đản

(Ngày Nay) - Ngày 22/5, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 đã diễn ra trang nghiêm tại Sun World Fansipan Legend, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và du khách hành hương về quần thể tâm linh Fansipan giữa mùa mây đẹp nhất Tây Bắc.

Từ sáng sớm ngày 22/5, khi những tầng mây còn phủ trắng các triền núi Tây Bắc, dòng người đã tập trung tại khu vực Bản Mây để chuẩn bị cho hành trình dâng hoa lên chùa Trình – Bảo An Thiền Tự. Trong làn sương mờ bảng lảng, đoàn Phật tử chậm rãi tiến bước giữa tiếng chuông chùa và lời kinh ngân vang, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, lắng đọng trên “nóc nhà Đông Dương”.

Với chủ đề “Nguyện ước phước lành, gieo mầm từ bi”, Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2570) năm nay không chỉ mang ý nghĩa tôn kính ngày Đức Phật đản sinh mà còn lan tỏa thông điệp về lòng từ bi, sự tỉnh thức và tinh thần hướng thiện trong cuộc sống hiện đại.

Điểm nhấn của đại lễ là chương trình pháp thoại diễn ra tại khu vực Bảo An Thiền Tự với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, Phật tử và du khách. Giữa không gian thanh tịnh của đỉnh thiêng Fansipan, những chia sẻ thấu cảm và minh triết về lòng biết ơn, sự an lạc và cách tìm lại sự cân bằng trong tâm thức đã mang đến nhiều cảm xúc cho người tham dự.

Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng được tuyên đọc trang trọng giữa tiếng chuông ngân vang giữa đại ngàn Hoàng Liên Sơn. Trong khoảnh khắc ấy, thiên nhiên và đời sống tâm linh dường như hòa làm một, tạo nên không gian lắng đọng và sâu sắc giữa độ cao hơn 3.000 mét.

Không khí trang nghiêm tiếp tục được nối dài với nghi thức tắm Phật, đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất mùa Phật đản. Những dòng nước thơm được chư tăng nhẹ nhàng rưới lên tượng Đức Phật sơ sinh như lời nguyện cầu về sự thanh sạch trong tâm hồn và lòng thiện lành trong mỗi con người.

Với nhiều Phật tử, hành trình lên Fansipan dự Đại lễ Phật đản không đơn thuần là một chuyến du lịch tâm linh, mà đó còn là hành trình tìm đến sự bình an trong tâm hồn. “Tôi đã tham dự nhiều đại lễ Phật đản tại các ngôi chùa ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành, nhưng lần đầu tiên được dự lễ ngay trên đỉnh Fansipan, tôi thực sự xúc động. Được tận mắt chiêm ngưỡng và chiêm bái tượng Đức Phật và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát giữa mây trời, giây phút ấy tôi cảm thấy vô cùng thiêng liêng và chưa bao giờ bình an đến vậy” - bà Nguyễn Thị Hạnh (58 tuổi, quê Hải Phòng) chia sẻ.

Đại lễ Phật đản năm nay cũng là thời điểm Fansipan bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Những cung đường hành hương phủ đầy sắc hoa, khí hậu mát lạnh đặc trưng của Sa Pa cùng quần thể kiến trúc tâm linh giữa mây trời tạo nên trải nghiệm đặc biệt cho du khách.

Đặc biệt, từ Bảo An Thiền Tự cho tới Đại tượng Phật A Di Đà, con đường La Hán hay Kim Sơn Bảo Thắng Tự, mỗi điểm dừng chân không chỉ mang đến cảm giác thanh tịnh giữa thiên nhiên hùng vĩ, mà còn mở ra hành trình chiêm bái giữa không gian núi non trùng điệp của Tây Bắc. Dọc tuyến tàu hỏa leo núi lên đỉnh hay trên con đường La Hán, khung cảnh mây núi bảng lảng cùng không khí trong lành tạo nên vẻ thi vị cho chuyến hành hương và vãn cảnh.

Sau khi kết thúc những nghi thức trang nghiêm, du khách có thể thảnh thơi dạo bước trong Quần thể kiến trúc tâm linh Fansipan - nơi những công trình tâm linh kỳ vĩ như Đại Tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Vọng Lĩnh Cao Đài… Mỗi công trình đều tàng ẩn những tầng nghĩa tiêu sâu về văn hóa và tâm linh người Việt. Đặc biệt, phật tử và du khách còn được chinh phục “nóc nhà Đông Dương” và tham gia Lễ Thượng cờ linh thiêng ở độ cao 3.143m, tận mắt chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh bay phất trên đỉnh cao nhất Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt trong mỗi người.

Và để hành trình đến Fansipan thực sự trọn vẹn, du khách nhớ ghé thăm Bản Mây ngay dưới chân núi - ngôi làng tái hiện những nét văn hóa bản địa tinh hoa nhất, nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống của đồng bào H’Mong, Tày, Giáy, Xa Phó và Dao Đỏ… Đặc biệt, đừng bỏ lỡ cơ hội check in với thung lũng hoa hồng khổng lồ cách đó không xa để tận hưởng khoảng khắc đắm mình với hàng triệu bông hồng đủ sắc màu và lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ giữa đất trời Fansipan.

Giữa không gian kỳ vĩ của đỉnh Fansipan, nơi những trải nghiệm tâm linh, văn hóa hòa quyện trong không gian sâu lắng, Đại lễ Phật đản 2026 không chỉ là một sự kiện tâm linh quy mô lớn mà còn là hành trình để mỗi người tìm lại sự sâu lắng, bình yên trong tâm hồn. Và có lẽ, chính cảm giác ấy là điều khiến nhiều du khách luôn muốn trở lại Fansipan mỗi mùa Phật đản về.