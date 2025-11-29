Việt Nam cam kết mạnh mẽ phối hợp với các nước thành viên GMS hướng tới sự thịnh vượng chung

(Ngày Nay) - Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 27 diễn ra ngày 27-28/11 tại Bangkok, Thái Lan, với chủ đề Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, phát triển và thịnh vượng cân bằng thông qua gắn kết chính quyền địa phương và thành phần tư nhân tại Tiểu vùng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Tham gia đoàn còn có bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Đức Tiến- Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị, Ông Lê Trung Hồ - Phó chủ tịch tỉnh An Giang và đại diện các Bộ Ngoại giao, Công thương, Xây dựng, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Hội nghị đã kiểm điểm và đánh giá cao các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ GMS để triển khai các kết quả của Hội nghị cấp cao GMS diễn ra tại Côn Minh, Trung Quốc vào tháng 11/2024 trong nhiều lĩnh vực như giao thông, năng lượng, xúc tiến thương mại và đầu tư, nông nghiệp, môi trường, y tế, phát triển đô thị. Tại hội nghị, các nước thành viên GMS và các đối tác phát triển cũng đã thảo luận, chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy các dự án phát triển của khu vực, trong đó tập trung vào cơ chế huy động vốn. Đồng thời, các bên cũng thảo luận về các vấn đề nổi bật đang tác động đến sự phát triển của khu vực như đổi mới sáng tạo, số hóa, chia sẻ tri thức và tăng cường vai trò và gắn kết hơn nữa chính quyền địa phương và thành phần tư nhân vào sự phát triển chung của Tiểu vùng.

Cùng với đại diện các nước thành viên (Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan), Ban thư ký GMS, đại diện các đối tác phát triển, đại diện cộng đồng doanh nghiệp của các nước tiểu vùng, đoàn Việt Nam đã chủ động tham gia các sự kiện của hội nghị cùng các sự kiện bên lề. Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có các bài phát biểu tại Hội nghị đối thoại cấp cao về chính sách giữa chính phủ với cộng đồng doanh nghệp và Phiên họp chính thức của Hội nghị Bộ trưởng diễn ra ngày 28/11. Theo đó, ông Trần Quốc Phương đã cập nhật với các bên tham gia hội nghị về các chủ trương, chính sách mới nhất của Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt đối với các nội dung về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chính sách phát triển kinh tế tư nhân là các nội dung được quan tâm theo chủ đề của hội nghị.

Đối với chủ đề chính của hội nghị, thông qua các bài phát biểu, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng đã có các kiến nghị cụ thể về chính sách để tăng cường sự tham gia của chính quyền địa phương và thành phần tư nhân vào sự phát triển chung của GMS.

Cụ thể đối với chính quyền địa phương, Thứ trưởng kiến nghị thiết lập cơ chế tham vấn định kỳ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương; đảm bảo nguồn tài chính cho các dự án cấp địa phương thông qua các hình thức như huy động vốn trong nước, cơ chế đối tác công tư; tăng cường năng lực cho cán bộ địa phương trong các lĩnh vực như quy hoạch phát triển, quản lý dự án và huy động nguồn lực. Đồng thời về mặt thể chế, Thứ trưởng cũng kiến nghị cần phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho chính quyền địa phương cũng như thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các địa phương.

Đối với nội dung phát triển thành phần tư nhân, đại diện Việt Nam kiến nghị GMS thiết lập hoặc mở rộng các chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, hỗ trợ đổi mới công nghệ, kết nối thị trường và tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, Thứ trưởng cũng kiến nghị GMS cần đóng vai trò kết nối khu vực công và khu vực tư, thiết lập các mô hình hợp tác công – tư (PPP) phù hợp để khuyến khích thành phần tư nhân tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, năng lượng bền vững, xúc tiến thương mại và du lịch, chuyển đổi số, thông qua đó giảm bớt gánh nặng tài chính cho khu vực công cũng như tạo cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp tư nhân tại mỗi quốc gia và trong khu vực.

Tại các bài phát biểu, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định các cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam phối hợp với các nước thành viên, Ban thư ký GMS, các đối tác phát triển và cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ GMS nhằm hướng tới sự thịnh vượng chung của khu vực, đặc biệt khi Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò nước chủ nhà các hoạt động hợp tác GMS trong năm 2026.

Cũng trong thời gian diễn ra Hội nghị Bộ trưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và các lãnh đạo của 3 địa phương tham gia đoàn đã có cuộc gặp với ông Scott Morris, Phó Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các nội dung hợp tác giữa Việt Nam và ADB trong thời gian tới trong đó tập trung vào việc triển khai các hỗ trợ tài chính của ADB cho Việt Nam để thực hiện các dự án đầu tư phát triển.

