Việt Nam-Campuchia phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 20 tỷ USD

Sáng 8/12, nhân dịp cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì Lễ khai trương Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh)-Meun Chey (tỉnh Prey Veng), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác đạt được thời gian qua đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới.

Trong không khí hữu nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Hun Manet sau hơn hai năm lãnh đạo Chính phủ đã đưa Campuchia giành được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng Campuchia tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn trong thời gian tới.

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, cá nhân Thủ tướng Hun Manet và các lãnh đạo khác của Campuchia.

Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao các thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; chúc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Manet đã lời thăm hỏi sâu sắc tới nhân dân Việt Nam về những mất mát to lớn về người và tài sản do lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và miền Nam của Việt Nam thời gian gần đây.

Nhìn lại năm 2025, hai Thủ tướng cùng nhận định rằng trong một năm qua, Chính phủ hai nước đã thực hiện hiệu quả Kết luận của cuộc gặp hai Đảng, ba Đảng (2/2025), phối hợp triển khai các kế hoạch hợp tác với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả thực chất. Quan hệ chính trị-đối ngoại không ngừng được củng cố và tăng cường.

Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả, trong đó có Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 (27-29/11). Hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng thực chất, ba bên đã tổ chức cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia-Lào-Việt Nam. Các cuộc đối thoại chính sách, giao lưu quốc phòng, Cuộc gặp cấp Bộ trưởng góp phần thắt chặt quan hệ.

Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai nước đạt 10,4 tỷ USD trong 11 tháng năm 2025, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024 và dự kiến đạt 12 tỷ USD trong năm 2025.

Với Campuchia, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN. Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ năm tại Campuchia và Campuchia cũng là địa bàn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam.

Hợp tác biên giới lãnh thổ đạt nhiều tiến triển đáng ghi nhận, thể hiện thiện chí và quyết tâm của hai bên trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân được quan tâm, thúc đẩy.

Hai Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa việc khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey trong việc gia tăng gắn kết, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân; khẳng định quyết tâm tiếp tục hoàn thiện hệ thống cửa khẩu, nâng cấp hạ tầng giao thông xuyên biên giới, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực.

Bên cạnh những mặt tích cực của việc khai trương cửa khẩu, hai Thủ tướng cùng cho rằng hai bên cần phối hợp tốt trong quản lý, giữ vững an ninh-trật tự khu vực biên giới, ngăn ngừa tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp, đồng thời sớm ký kết “Hiệp định về quản lý cửa khẩu” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới” nhằm tạo thuận lợi cho giao thương biên mậu, quản lý cửa khẩu, đáp ứng mục tiêu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

Trên nền tảng những thành tựu đạt được và với quyết tâm cao, hai bên đồng lòng phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, chú trọng tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn trên tất cả các cấp, các kênh, phát huy các cơ chế hợp tác song phương hiện có; củng cố hợp tác quốc phòng-an ninh; thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, lừa đảo trực tuyến; phối hợp đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, các tin giả, sai sự thật của các thế lực thù địch kích động, chống phá và chia rẽ quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Hai bên nhất trí tập trung tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, gia tăng gắn kết, kết nối hai nền kinh tế, bao gồm hợp tác phát triển kinh tế số, kết nối cơ sở hạ tầng và kết nối về thể chế chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch; đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Nhằm vun đắp và gìn giữ giá trị lịch sử của quan hệ, hai Thủ tướng nêu bật ý nghĩa với hai nước và người dân về việc phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam-Campuchia đến các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân với các hình thức mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng học bổng đào tạo cho Campuchia.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; khẳng định tiếp tục phối hợp xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý để người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hữu nghị hai nước.

Trao đổi về căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo sát tình hình và sẽ tiếp tục đóng góp vào giải pháp hòa bình nhằm giải quyết căng thẳng, kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế, đối thoại, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và tuân thủ thỏa thuận hòa bình.

Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các nỗ lực giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình; cho rằng ổn định lâu dài là biện pháp tốt nhất cho cả Campuchia và Thái Lan, vì đoàn kết ASEAN, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.