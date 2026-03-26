Việt Nam đạt kết quả ấn tượng trong giảm tỷ lệ trẻ không được đi học

(Ngày Nay) - Ngày 25/3, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức sự kiện công bố Báo cáo Giám sát Giáo dục toàn cầu năm 2026. Tham dự sự kiện có trên 20 Bộ trưởng phụ trách Giáo dục của các nước cùng nhiều chuyên gia và đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực.
Ảnh minh họa

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany nhấn mạnh báo cáo xác nhận một xu hướng đáng lo ngại, ngày càng nhiều thanh niên trên thế giới bị tước đi cơ hội giáo dục. Tuy vậy, vẫn có những lý do để hy vọng. UNESCO cam kết hợp tác chặt chẽ với các chính phủ và đối tác nhằm mở rộng cơ hội học tập cho tất cả mọi người, thích ứng với thực tế địa phương và đảm bảo mỗi người học đều có cơ hội công bằng để xây dựng tương lai của mình.

Theo báo cáo trên, số lượng trẻ em và thanh thiếu niên không được đến trường đã tăng trong năm thứ 7 liên tiếp, lên tới 273 triệu, do tác động kép của tăng trưởng dân số, các cuộc khủng hoảng và tình trạng thiếu hụt ngân sách.

Trên toàn cầu, cứ 6 trẻ trong độ tuổi đi học thì có 1 em bị loại khỏi hệ thống giáo dục và chỉ có 2/3 học sinh hoàn thành bậc trung học. Đáng chú ý, tiến độ cải thiện về giáo dục đã chậm lại kể từ năm 2015, đặc biệt tại khu vực châu Phi cận Sahara - nơi chịu áp lực lớn từ gia tăng dân số. Ngoài ra, hơn 1/6 trẻ em trên thế giới đang sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, làm tăng thêm hàng triệu trẻ không được đến trường ngoài số liệu thống kê hiện có.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi nhận những tiến bộ đáng kể. Kể từ năm 2000, số học sinh toàn cầu đã tăng thêm 327 triệu, đạt 1,4 tỷ vào năm 2024. Trung bình, mỗi phút có thêm hơn 25 trẻ em được đến trường. Một số quốc gia đã đạt kết quả ấn tượng khi giảm tỷ lệ trẻ không đi học ít nhất 80% kể từ năm 2000 gồm Madagascar và Togo (ở nhóm trẻ em), Morocco và Việt Nam (ở nhóm thanh thiếu niên), Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ (ở nhóm thanh niên). Bờ Biển Ngà cũng giảm một nửa tỷ lệ này ở cả 3 nhóm tuổi.

Công bố danh sách 12 loại nông sản “bẩn nhất” năm 2026
Công bố danh sách 12 loại nông sản “bẩn nhất” năm 2026
(Ngày Nay) - Theo báo cáo mới nhất từ Hướng dẫn Mua sắm Thực phẩm 2026, các loại rau lá xanh như rau chân vịt và các loại trái cây được trẻ em yêu thích như dâu tây và nho có hàm lượng dư lượng thuốc trừ sâu độc hại cao nhất dựa trên các xét nghiệm của chính phủ.
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026: Gần 200 tác phẩm mở ra chu kỳ sáng tạo mới
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026: Gần 200 tác phẩm mở ra chu kỳ sáng tạo mới
(Ngày Nay) - Chiều 24/3 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026 - “VNUFA Student Art Showcase 2026” chính thức khai mạc, giới thiệu gần 200 tác phẩm tiêu biểu của sinh viên. Sự kiện không chỉ là hoạt động thường niên mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình sáng tạo mới của Nhà trường sau cột mốc 100 năm.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn nằm trong nhóm căng thẳng nhất cả nước, với tỷ lệ cạnh tranh cao và áp lực lớn đối với học sinh lẫn phụ huynh.
Nỗ lực giảm áp lực trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội
(Ngày Nay) - Số lượng chỗ học tăng, nhưng số học sinh lớp 9 tăng khoảng 20.000, áp lực cạnh tranh vẫn không giảm, đặc biệt ở nhóm trường công lập trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đầu tư hệ thống trường lớp, Hà Nội đang mở rộng theo hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo, phù hợp với năng lực và định hướng của từng học sinh.
Các nước châu Á tìm lời giải cho “bài toán” năng lượng
Các nước châu Á tìm lời giải cho “bài toán” năng lượng
(Ngày Nay) - Nhật Bản sẽ bắt đầu "xả kho" dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia, trong khi đó Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo chính phủ nước này cần kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia một cách chủ động.