Việt Nam – Đức thúc đẩy hợp tác đối ngoại nghị viện

(Ngày Nay) - Từ ngày 14-18/10, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An Ninh và Đối ngoại (QPAN-ĐN) của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến đã dẫn đầu đoàn Đại biểu Quốc hội thăm và làm việc tại CHLB Đức.

Trong thời gian làm việc tại Đức, đoàn công tác của Uỷ ban QPAN-ĐN của Quốc hội Việt Nam đã có các cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, ông Bodo Ramelow; Tiến sĩ Malte Kaufmann, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); và Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức, ông Armin Laschet.

Tại các cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Đức tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các kênh, trong đó có kênh hợp tác nghị viện. Quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương… duy trì đà phát triển tốt, tích cực và hiệu quả, đặc biệt hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Đức.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tiến, hợp tác đầu tư giữa hai bên còn nhiều dư địa phát triển nếu Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVIPA) được các nước Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn và đi vào triển khai. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, EVIPA là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, thể hiện quyết tâm chính trị trong thúc đẩy môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và có trách nhiệm, vì lợi ích chung của cả Việt Nam và các đối tác EU.

Hiệp định EVIPA hiện đã được Chính phủ Đức thông qua dự thảo và trình lên Quốc hội Đức xin ý kiến, tiến tới phê chuẩn. Việt Nam và Đức đã có Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương triển khai từ năm 1993, nhưng với vai trò là quốc gia định hình chính sách đối ngoại – đầu tư của EU, việc Đức sớm phê chuẩn EVIPA sẽ có ý nghĩa chiến lược, không chỉ thể hiện cam kết của Đức đối với các giá trị cốt lõi của EU về pháp quyền và thương mại công bằng, mà còn phù hợp với chiều sâu của mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Việc phê chuẩn và thực thi EVIPA sẽ tạo động lực mới cho thương mại - đầu tư giữa hai nước và bổ sung cho Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã có hiệu lực từ năm 2020 và đang mang lại nhiều kết quả thực tiễn tích cực cho thương mại song phương.

EVIPA cũng sẽ là cú hích cho tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Đức vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, công nghiệp chế tạo, dịch vụ, hậu cần, giáo dục… là những ưu tiên hợp tác của cả hai bên; phù hợp với chính sách đa dạng hoá, giảm thiểu rủi ro khi đầu tư của các nhà đầu tư Đức. Đối với Việt Nam, EVIPA giúp bảo vệ quyền lợi pháp lý của các nhà đầu tư Việt Nam tại Đức và toàn EU, thúc đẩy cải cách thể chế, minh bạch hoá chính sách trong các lĩnh vực như sở hữu trí tuệ, tiếp cận thị trường và giải quyết tranh chấp.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến đề xuất phía Đức tích cực ủng hộ, thúc đẩy Quốc hội Liên bang Đức phê chuẩn EVIPA vào thời điểm sớm nhất, đưa EVIPA thực sự trở thành Hiệp định mang tính biểu tượng cho sự gắn kết lâu dài và bền vững giữa EU và Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Ramelow hoan nghênh và đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam cử đoàn công tác đến Đức, đồng thời khẳng định mong muốn thắt chặt hợp tác với Việt Nam. Liên quan đến hiệp định EVIPA, Phó Chủ tịch Ramelow cho biết theo quy trình, EVIPA sẽ được các uỷ ban của Quốc hội Đức thảo luận và sẽ có ba phiên điều trần trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu vào cuối năm nay. Theo ông, mặc dù trong Quốc hội Đức có nhiều đảng phái đối lập và nhiều ý kiến trái chiều nhưng ông tin tưởng đa số trong Quốc hội Đức sẽ ủng hộ Hiệp định này.

Về chính trị – ngoại giao, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, đề xuất phía Đức sớm nối lại thực hiện Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và đổi mới hoạt động nghị viện; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương. Phía Việt Nam đề nghị Quốc hội Đức có tiếng nói đề xuất Uỷ ban châu Âu (EC) sớm gỡ “thẻ vàng” IUU đối với thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam.

Về quốc phòng – an ninh, đoàn Việt Nam đề xuất nghị viện hai nước thắt chặt quan hệ vì vẫn còn nhiều dư địa phát triển hợp tác trong bối cảnh tình hình địa chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp.

Trong các cuộc làm việc, ngoài thúc đẩy hợp tác nghị viện, hai bên cũng đề cập đến các mối quan tâm chung, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, hợp tác khoa học – công nghệ, hợp tác năng lượng và đa dạng hoá hợp tác nguyên liệu thô.

Phía Đức đánh giá cao hỗ trợ của Việt Nam trong thời điểm nước Đức gặp nhiều khó khăn về trang bị phòng dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Quốc hội Ramelow cho biết dự kiến thăm Việt Nam vào tháng 3/2026 và nhất trí thúc đẩy quan hệ nghị viện giữa hai bên.

Đoàn công tác của Uỷ ban QPAN-ĐN cũng có cuộc làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Tại đây, đoàn đã nghe Đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Đắc Thành báo cáo về tình hình sở tại và hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức, đồng thời trao đổi về cách thức thúc đẩy phía Đức thông qua EVIPA, các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ cơ quan đại diện và việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở cơ quan đại diện, theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới".