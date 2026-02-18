Việt Nam khẳng định trách nhiệm quốc tế tại Hội đồng Hòa bình về Gaza

(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2.
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã trả lời phỏng vấn tại Washington DC về mục tiêu trọng tâm và thông điệp chính mà Tổng Bí thư Tô Lâm mang tới Hoa Kỳ trong chuyến công tác này. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Xin Đại sứ cho biết những mục tiêu trọng tâm và thông điệp chính mà Tổng Bí thư Tô Lâm mang tới Hoa Kỳ trong chuyến công tác này?

Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình tại Washington DC vào ngày 19/2/2026 với tư cách thành viên sáng lập. Tổng Bí thư sẽ cùng các thành viên khác của Hội đồng trao đổi xác định các công việc mà Hội đồng sẽ tiến hành nhằm triển khai kế hoạch hòa bình cho khu vực Gaza theo Nghị quyết 2830 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ).

Sự tham dự của Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cho thấy sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển. Đây cũng là việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trên các vấn đề quốc tế trong nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.Từ góc độ đối ngoại, xin Đại sứ cho biết ý nghĩa của việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình?

Việt Nam là đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, nên hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, hòa giải và tái thiết sau xung đột. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định Việt Nam sẽ “tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực”. Việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình phản ánh tinh thần đó, là việc nhất quán triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, là nỗ lực nâng cao uy tín, hình ảnh đất nước.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình, là cơ hội để học hỏi, hội nhập với các nước khi phối hợp thực hiện những sứ mệnh chung.

Đại sứ có thể cho biết Việt Nam dự kiến sẽ đóng góp như thế nào trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình?

Là thành viên sáng lập, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Việt Nam chưa phải là nước giàu, nhưng chúng ta có kinh nghiệm thực tiễn về khắc phục hậu quả chiến tranh. Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhân lực, vật lực trong khả năng phù hợp của mình vào các nỗ lực tái thiết, phục hồi kinh tế-xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống của người dân Gaza.Xin Đại sứ cho biết chuyến công tác lần này sẽ tạo thêm động lực như thế nào cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới?

Chuyến công tác này trong khuôn khổ hoạt động đa phương, nhưng cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trực tiếp mời Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Hội đồng với tư cách thành viên sáng lập và mời Tổng Bí thư dự hội nghị khai mạc này. Sự tham dự của Tổng Bí thư là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa hai nước trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác chiến lược toàn diện. Do vậy, tôi tin rằng, chuyến công tác này sẽ tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.

Hội đồng Hòa bình về Gaza Tổng bí thư Tô Lâm khai mạc Việt - Mỹ

(Ngày Nay) - Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 16/2 (theo giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chính thức gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cộng đồng những người đón mừng Tết Nguyên đán trên toàn thế giới. Đây là một động thái ngoại giao văn hóa, thể hiện sự tôn trọng của chính quyền Mỹ đối với các giá trị truyền thống Á Đông trong bối cảnh quốc tế mới.