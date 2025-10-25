Việt Nam và Argentina tổ chức Kỳ họp lần thứ VIII Ủy ban liên Chính phủ

(Ngày Nay) - Ngày 24/10 (giờ địa phương) Kỳ họp lần thứ VIII Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Argentina đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại Buenos Aires và Hà Nội.

Kỳ họp do Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Phan Thị Thắng, và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại quốc tế và Tôn giáo Argentina, Fernando Brun, đồng chủ trì. Đại sứ Việt Nam tại Argentina, Ngô Minh Nguyệt, và Đại sứ Argentina tại Việt Nam, Marcos Antonio Bednarski cũng tham dự cuộc họp.

Hai bên đã tiến hành rà soát các kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Argentina trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh mức tăng trưởng ấn tượng trong trao đổi thương mại giữa hai nước trong hơn một thập kỷ gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.

Hai bên đánh giá cao việc Argentina khai trương Văn phòng Tùy viên chuyên trách công - nông nghiệp tại Việt Nam đầu tháng 7 vừa qua, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác song phương. Đây là một trong 6 văn phòng chuyên trách công - nông nghiệp của Argentina đặt ở nước ngoài, thể hiện tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam đối với Argentina.

Argentina hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Argentina trên thế giới. Năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Argentina đạt 4,1 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2023. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước có tính bổ trợ cao.

Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh tuy xa cách nhau về mặt địa lý, Việt Nam và Argentina lại có nền tảng là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp cùng sức hấp dẫn của mỗi thị trường. Argentina, với vai trò là thành viên tích cực của Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), sẽ là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Nam Mỹ. Trong khi đó, Việt Nam sẽ luôn là cầu nối vững chắc để Argentina vào khu vực thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như châu Á – Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề xuất để thúc đẩy kim ngạch thương mại và đầu tư cũng như hợp tác sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực, các cơ quan liên quan của hai nước cần tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin, đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp, các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, hợp tác khoa học kỹ thuật, cũng như trao đổi văn hóa.

Về phần mình, Thứ trưởng Fernando Brun đánh giá cao việc Argentina và Việt Nam tổ chức kỳ họp đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/10/1973) và 15 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (2010), đồng thời khẳng định Argentina là đối tác thương mại tin cậy, ổn định và tiềm năng của Việt Nam.

Thứ trưởng Fernando Brun thông báo trong cuộc họp cấp bộ trưởng Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) ngày 16/9 vừa qua, trên tinh thần đa dạng hóa các liên minh thương mại, các nước thành viên khối đã nhấn mạnh ưu tiên đối thoại với Việt Nam, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và thương mại. Thứ trưởng Fernando Brun cũng bày tỏ sự ủng hộ của Argentina đối với việc khởi động đàm phán thương mại giữa Mercosur và Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị Argentina, tại các diễn đàn chung của Mercosur, tiếp tục ủng hộ sớm khởi động đàm phán hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Mercosur, đồng thời khẳng định việc ký kết thỏa thuận này sẽ là cơ sở quan trọng để hai bên phát huy các lợi thể sẵn có; tạo động lực tăng trưởng cho quan hệ thương mại song phương và góp phần định hình quan hệ kinh tế - thương mại mang tính chiến lược giữa Việt Nam và Mercosur.

Trong khuôn khổ kỳ họp, hai bên nhất trí với kiến nghị của Nhóm kỹ thuật về việc thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hoạt động hợp tác, cũng như đề cao việc nghiên cứu mở rộng không gian hợp tác trong công nghệ thông tin, khoa học vũ trụ, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, nông nghiệp và chăn nuôi.

Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Fernando Brun đã ký kết Biên bản Kỳ họp lần VIII Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Argentina.