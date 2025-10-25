Việt Nam và Argentina tổ chức Kỳ họp lần thứ VIII Ủy ban liên Chính phủ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Ngày 24/10 (giờ địa phương) Kỳ họp lần thứ VIII Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Argentina đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại Buenos Aires và Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại quốc tế và Tôn giáo Argentina Fernando Brun và Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt tham dự Kỳ họp lần thứ VIII Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Argentina tại điểm cầu Buenos Aires. (Ảnh: Diệu Hương/Vietnam+)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại quốc tế và Tôn giáo Argentina Fernando Brun và Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt tham dự Kỳ họp lần thứ VIII Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Argentina tại điểm cầu Buenos Aires. (Ảnh: Diệu Hương/Vietnam+)

Kỳ họp do Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Phan Thị Thắng, và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại quốc tế và Tôn giáo Argentina, Fernando Brun, đồng chủ trì. Đại sứ Việt Nam tại Argentina, Ngô Minh Nguyệt, và Đại sứ Argentina tại Việt Nam, Marcos Antonio Bednarski cũng tham dự cuộc họp.

Hai bên đã tiến hành rà soát các kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Argentina trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh mức tăng trưởng ấn tượng trong trao đổi thương mại giữa hai nước trong hơn một thập kỷ gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.

Hai bên đánh giá cao việc Argentina khai trương Văn phòng Tùy viên chuyên trách công - nông nghiệp tại Việt Nam đầu tháng 7 vừa qua, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác song phương. Đây là một trong 6 văn phòng chuyên trách công - nông nghiệp của Argentina đặt ở nước ngoài, thể hiện tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam đối với Argentina.

Argentina hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Argentina trên thế giới. Năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Argentina đạt 4,1 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2023. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước có tính bổ trợ cao.

Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh tuy xa cách nhau về mặt địa lý, Việt Nam và Argentina lại có nền tảng là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp cùng sức hấp dẫn của mỗi thị trường. Argentina, với vai trò là thành viên tích cực của Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), sẽ là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Nam Mỹ. Trong khi đó, Việt Nam sẽ luôn là cầu nối vững chắc để Argentina vào khu vực thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như châu Á – Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề xuất để thúc đẩy kim ngạch thương mại và đầu tư cũng như hợp tác sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực, các cơ quan liên quan của hai nước cần tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin, đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp, các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, hợp tác khoa học kỹ thuật, cũng như trao đổi văn hóa.

Về phần mình, Thứ trưởng Fernando Brun đánh giá cao việc Argentina và Việt Nam tổ chức kỳ họp đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/10/1973) và 15 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (2010), đồng thời khẳng định Argentina là đối tác thương mại tin cậy, ổn định và tiềm năng của Việt Nam.

Thứ trưởng Fernando Brun thông báo trong cuộc họp cấp bộ trưởng Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) ngày 16/9 vừa qua, trên tinh thần đa dạng hóa các liên minh thương mại, các nước thành viên khối đã nhấn mạnh ưu tiên đối thoại với Việt Nam, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và thương mại. Thứ trưởng Fernando Brun cũng bày tỏ sự ủng hộ của Argentina đối với việc khởi động đàm phán thương mại giữa Mercosur và Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị Argentina, tại các diễn đàn chung của Mercosur, tiếp tục ủng hộ sớm khởi động đàm phán hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Mercosur, đồng thời khẳng định việc ký kết thỏa thuận này sẽ là cơ sở quan trọng để hai bên phát huy các lợi thể sẵn có; tạo động lực tăng trưởng cho quan hệ thương mại song phương và góp phần định hình quan hệ kinh tế - thương mại mang tính chiến lược giữa Việt Nam và Mercosur.

Trong khuôn khổ kỳ họp, hai bên nhất trí với kiến nghị của Nhóm kỹ thuật về việc thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hoạt động hợp tác, cũng như đề cao việc nghiên cứu mở rộng không gian hợp tác trong công nghệ thông tin, khoa học vũ trụ, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, nông nghiệp và chăn nuôi.

Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Fernando Brun đã ký kết Biên bản Kỳ họp lần VIII Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Argentina.

PV
Việt Nam Argentina hợp tác

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cần hành động sớm để ổn định Gaza
Cần hành động sớm để ổn định Gaza
(Ngày Nay) - Dù đã bày tỏ sự đồng thuận với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hamas được cho là chưa có ý định giải giáp vũ khí. Các động thái mới đây của nhóm vũ trang như tiến hành khủng bố đàn áp lực lượng dân quân đối địch tại Gaza và cuộc tấn công ngày 19/10 khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng cho thấy Hamas đang làm mọi cách để duy trì ảnh hưởng tại đây.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Bloomberg.
Tầm nhìn phát triển của tân Thủ tướng Nhật Bản
(Ngày Nay) - Bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này. Đây là một bước ngoặt mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nỗ lực thúc đẩy thay đổi trong một xã hội mà vai trò của nam giới vẫn chiếm ưu thế suốt nhiều thập kỷ qua.
Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93
Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93
(Ngày Nay) - Cung điện Hoàng gia Thái Lan ngày 24/10 thông báo Vương thái hậu Sirikit, mẫu hậu của Vua Vajiralongkorn và là Hoàng hậu tại vì lâu nhất trong lịch sử nước này, đã qua đời ở tuổi 93.
DNA hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến quân đội Napoleon diệt vong
DNA hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến quân đội Napoleon diệt vong
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Biology cho biết các nhà khoa học đã phát hiện DNA của hai loại vi khuẩn gây bệnh trong hài cốt binh lính Pháp thiệt mạng khi rút lui khỏi Moskva, hé mở những nguyên nhân phức tạp phía sau thảm họa quân sự của Napoleon I.
Vấn nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến gia tăng tại khu vực Tây Phi
Vấn nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến gia tăng tại khu vực Tây Phi
(Ngày Nay) - Nạn buôn bán người và lợi dụng công dân các nước Tây Phi để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến hoặc mại dâm là một vấn nạn nghiêm trọng tại Ghana. Trong nhiều năm qua, giới chức quốc gia Tây Phi này liên tục tiến hành các chiến dịch truy quét, song nạn buôn người vẫn diễn biến phức tạp, gây lo ngại về an ninh trong khu vực.
Hội nghị quốc tế "Công nghiệp văn hóa là động lực cho phát triển bền vững" tổ chức bởi Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tại Tokyo, ngày 17/10/2025.
UNESCO và hành trình lan tỏa lòng nhân ái: Từ chương trình “Món quà yêu thương” đến phát triển bền vững
(Ngày Nay) - Tại hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa là động lực chiến lược cho phát triển bền vững” ngày 17/10/2025 tại Tokyo, giữa những tham luận học thuật, phần trình bày của Ni sư Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã mang đến một không khí khác biệt. Không nói về con số hay thị trường, Ni sư kể câu chuyện về tình người trong đại dịch, về những chuyến xe không đồng, và hàng ngàn phần quà được trao tận tay những người Việt đang chật vật nơi xứ người.
Khu di tích Láng Le - Bàu Cò. Ảnh: Lê Công Sơn
Hội thảo khoa học về di tích Láng Le – Bàu Cò
(Ngày Nay) -Nam Bộ có câu ca: “ Trận Láng Le, Tây khóc ngất/ Trận Tầm Vu, Tây mất cà nông ”. Trận Láng Le - Bàu Cò cùng với các trận La Ngà (1/3/1948), Tầm Vu (19/4/1948), Mộc Hóa (16/8/1948)… được tổng kết thành những đánh tiêu biểu ở chiến trường Nam Bộ, góp phần cổ vũ khí thế kháng chiến cho quân và dân trên cả nước, để lại những bài học về tổ chức chỉ huy và nghệ thuật tác chiến cho Quân đội Nhân dân Việt Nam trên các chiến trường trong kháng chiến trường kỳ.
Người Mỹ chấp nhận giảm lương hơn mất việc
Người Mỹ chấp nhận giảm lương hơn mất việc
(Ngày Nay) - Ngày càng nhiều người Mỹ chấp nhận mức lương thấp hơn và những công việc dưới trình độ của mình, trong bối cảnh lo ngại thị trường lao động đang “chững lại” khiến nhiều người buộc phải “giữ chặt” công việc hiện tại.