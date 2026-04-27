Vinh danh 18 tác giả xuất sắc tại cuộc thi “Áo dài kể chuyện văn hóa”

(Ngày Nay) - Tối 26/4, UBND phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh “Áo dài kể chuyện văn hóa” - một trong những hoạt động điểm nhấn đồng hành xuyên suốt Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026.

Được phát động từ tháng 2.2026, cuộc thi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng nhiếp ảnh với hơn 900 tác phẩm dự thi đến từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước.

Số lượng và chất lượng tác phẩm cho thấy sức hút mạnh mẽ của tà áo dài trong đời sống đương đại cũng như sự quan tâm của công chúng đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Các tác phẩm dự thi tập trung khai thác hình ảnh áo dài trong nhiều không gian khác nhau, từ những danh thắng nổi tiếng, di tích lịch sử đến đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân Đà Nẵng.

Qua góc nhìn sáng tạo của các tác giả, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn trở thành cầu nối văn hóa, thể hiện sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại.

Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi bố cục chặt chẽ, màu sắc hài hòa và thông điệp rõ nét, góp phần tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh TP. Đà Nẵng năng động, thân thiện đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Sau quá trình chấm chọn nghiêm túc, Ban tổ chức đã trao giải cho 18 tác giả có tác phẩm xuất sắc, đáp ứng tốt các tiêu chí về nghệ thuật và giá trị truyền thông.

Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Trần Xuân Sinh với tác phẩm “Áo dài tung bay trên đất nước thanh bình”.

Hai giải Nhì được trao cho tác giả Lê Huy Tuấn với tác phẩm “Thướt tha thành cổ” và tác giả Trần Thị Giang với tác phẩm “Tự hào dáng hình Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cùng một số giải phụ như: Tác phẩm có lượt tương tác cao nhất trên mạng xã hội và các tác phẩm được lựa chọn trưng bày phục vụ người dân, du khách.Theo Ban tổ chức, các tác phẩm đoạt giải và được chọn triển lãm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa truyền thông sâu sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam - biểu tượng văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người Đà Nẵng thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh giàu cảm xúc.

Cuộc thi “Áo dài kể chuyện văn hóa” khép lại với nhiều dấu ấn tích cực, trở thành một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của áo dài trong đời sống văn hóa hiện đại, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống trong cộng đồng.