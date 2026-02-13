VNPT Money làm mới du xuân và lì xì bằng trải nghiệm số

(Ngày Nay) - Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận xu hướng các hoạt động truyền thống ngày càng gắn với công nghệ số, khi người dùng ưu tiên những trải nghiệm tiện lợi nhưng vẫn giữ trọn ý nghĩa ngày Tết. Trong bối cảnh đó, VNPT Money triển khai hai chương trình nổi bật gồm trò chơi tương tác “VNPT Money Du Hý” và tính năng Lì xì Tết, mang đến cách tiếp cận mới cho du xuân và lì xì trong dịp Tết.

VNPT Money Du Hý: Du xuân xuyên Việt trên ứng dụng số

Lấy cảm hứng từ tinh thần dịch chuyển và khám phá của năm Bính Ngọ, chương trình “VNPT Money Du Hý” được xây dựng như một hành trình du xuân xuyên Việt ngay trên ứng dụng VNPT Money. Thông qua các chặng đường mô phỏng, người dùng có thể trải nghiệm không khí du xuân đầu năm gắn với những địa danh văn hóa, lịch sử quen thuộc, được thể hiện theo cách trực quan và sinh động.

Để tham gia chương trình, người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng VNPT Money, chọn mục “VNPT Money Du Hý” và bắt đầu chơi trực tiếp trên nền tảng. Trong mỗi lượt chơi, người tham gia thực hiện thao tác chạm màn hình để điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại vật trên hành trình. Điểm số được tích lũy dựa trên quãng đường di chuyển và mức độ hoàn thành thử thách trong từng lượt chơi.

Theo thể lệ chương trình, mỗi lượt chơi đạt từ 50 điểm trở lên được ghi nhận là lượt hợp lệ và đủ điều kiện tham gia quay thưởng. Người dùng có thể chơi nhiều lượt trong thời gian chương trình diễn ra, qua đó gia tăng cơ hội tích điểm và nhận quà. Cơ chế này giúp trò chơi vừa giữ tính giải trí nhẹ nhàng, vừa tạo sự hào hứng khi người chơi có thể chủ động cải thiện kết quả qua từng lượt trải nghiệm.

Song song với yếu tố trải nghiệm, chương trình còn tích hợp hệ thống quà tặng với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng. Các phần thưởng mang tính ứng dụng cao trong đời sống hằng ngày như tiền mặt, thẻ quà đa năng hay hỗ trợ thanh toán các hóa đơn dịch vụ, giúp mỗi lượt Du Hý không chỉ dừng lại ở hoạt động giải trí đầu xuân mà còn gắn với lợi ích thiết thực cho người dùng.

Cách thức tham gia được thiết kế đơn giản, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận chỉ với vài thao tác chạm màn hình. Bên cạnh yếu tố giải trí, chương trình còn tích hợp cơ chế tích điểm và nhận thưởng, tạo thêm động lực tham gia trong những ngày đầu năm. Các phần quà có giá trị sử dụng thiết thực như tiền mặt, thẻ quà đa năng hay các hình thức hỗ trợ thanh toán hóa đơn dịch vụ, qua đó gắn trải nghiệm vui xuân với lợi ích cụ thể trong đời sống hằng ngày. Thông qua “VNPT Money Du Hý”, VNPT Money hướng tới việc mang lại cảm giác khởi đầu năm mới nhẹ nhàng, tích cực, đồng thời tăng mức độ gắn kết của người dùng với các dịch vụ số trên nền tảng.

Lì xì Tết VNPT Money: Làm mới phong tục truyền thống bằng công nghệ

Song song với hoạt động du xuân số, VNPT Money tiếp tục làm mới phong tục lì xì truyền thống bằng việc phát triển tính năng Lì xì Tết ngay trên ứng dụng. Thay vì phụ thuộc vào tiền mặt hay khâu chuẩn bị đổi tiền mới, người dùng có thể thực hiện lì xì nhanh chóng và thuận tiện thông qua nền tảng số.

Tính năng này cho phép linh hoạt trong cách gửi và nhận lì xì, phù hợp với nhiều tình huống khác nhau trong dịp Tết. Yếu tố tương tác và bất ngờ được lồng ghép trong trải nghiệm, giúp hoạt động lì xì trở nên sinh động hơn, đồng thời đáp ứng thói quen sử dụng dịch vụ số ngày càng phổ biến, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ.

Hiện nay, tính năng Lì xì Tết của VNPT Money được triển khai với ba hình thức khác nhau nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Lì xì trực tiếp cho phép người dùng chuyển tiền nhanh thông qua quét mã QR hoặc nhập số điện thoại, phù hợp với các tình huống lì xì cá nhân quen thuộc. Lì xì may mắn mang đến yếu tố bất ngờ khi người nhận tự chạm để nhận giá trị ngẫu nhiên, góp phần tạo không khí vui vẻ trong những ngày đầu năm. Trong khi đó, hình thức lì xì nhóm cho phép nhiều người cùng tham gia trong một nhóm chung, giúp tăng tính tương tác và sự gắn kết trong các buổi họp mặt gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp.

Việc số hóa hoạt động lì xì không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực trong những ngày cao điểm trước Tết, mà còn góp phần đảm bảo tính an toàn và thuận tiện trong quá trình giao dịch.

Với hai chương trình “VNPT Money Du Hý” và Lì xì Tết, VNPT Money kỳ vọng mang đến cho người dùng những trải nghiệm số gần gũi trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, nơi các hoạt động truyền thống được tiếp cận theo cách hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp với nhịp sống số hiện nay.