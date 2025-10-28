Vở cải lương thể nghiệm “Nhật thực” đến Trung Quốc

(Ngày Nay) -Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN (Nam Ninh) lần thứ 12 - năm 2025 sẽ diễn ra tại TP. Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) từ ngày 28/10 đến 1/11. Đoàn nghệ thuật Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM góp mặt với vở cải lương thể nghiệm "Nhật thực", diễn vào tối 29/10.

Nhật thực là vở cải lương thể nghiệm đã gây tiếng vang tại Liên hoan Sân khấu thể nghiệm quốc tế 2019, tổ chức tại Hà Nội. Vở diễn đã thành công trong việc giới thiệu với bạn bè quốc tế những nét đặc trưng nhất của nghệ thuật cải lương, vượt qua ngôn ngữ bất đồng để đem đến âm nhạc cải lương da diết, sâu lắng mà cũng rộng mở như tâm hồn người phương Nam, cùng với những trình thức vũ đạo đẹp mắt và sự cuốn hút trong phong cách biểu diễn của người nghệ sĩ.

Với 90 phút một mình làm chủ sân khấu biến hóa qua các nhân vật: người nghệ sĩ trẻ - nhà vua - trung thần - gian thần, NSƯT Lê Trung Thảo đã xuất sắc nhận chiếc huy chương vàng cá nhân tại Liên hoan Sân khấu thể nghiệm quốc tế 2019.

Với khán giả yêu sân khấu, càng ý nghĩa hơn khi Nhật thực chính là phiên bản cải lương của vở kịch thể nghiệm Diễn kịch một mình nổi tiếng một thời. Cố tác giả Lê Duy Hạnh đã đi tiên phong trong hình thức kịch độc thoại tại Việt Nam. Cho đến nay, Diễn kịch một mình với phần biểu diễn của NSND Bạch Tuyết vẫn được xem là một đỉnh cao của sân khấu thể nghiệm TPHCM.

Với Nhật thực, đạo diễn Lê Nguyên Đạt không chỉ chuyển thể Diễn kịch một mình thành cải lương mà còn tiếp tục phát triển tác phẩm với nhiều phiên bản khác nhau, đúng với tính chất vở diễn thể nghiệm.

Đạo diễn Nguyên Đạt cho biết, phiên bản Nhật thực anh mang đến Nam Ninh lần này là bản thứ 8. Lần này, NSƯT Lê Trung Thảo không độc diễn về nỗi niềm của người nghệ sĩ nữa mà cùng nghệ sĩ Bình Tinh tạo nên cuộc đối thoại kết nối giữa các thế hệ làm nghề. Ở đó, người nghệ sĩ trẻ đang tìm về những giá trị nguyên bản, tìm hiểu những trải nghiệm mà thế hệ đi trước đã vắt tim óc để dựng xây và trao truyền.

“So với phiên bản Nhật thực năm 2019, phiên bản năm 2025 này dĩ nhiên có sự phát triển, đòi hỏi cho vai diễn cũng khó hơn nhiều. Được thể hiện tác phẩm độc đáo này qua nhiều phiên bản, đối với tôi là niềm vui thuần túy của một người nghệ sĩ được đứng trên sân khấu” – NSƯT Lê Trung Thảo chia sẻ.

So với các đơn vị sân khấu phía Bắc là khách mời thường xuyên tại Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN (Nam Ninh), đây là lần đầu tiên một đơn vị sân khấu phía Nam góp mặt. Cũng là lần hy hữu một tác phẩm thể nghiệm được giới thiệu tại sân chơi vốn chuộng các loại hình truyền thống.