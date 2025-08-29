“Bức ngôn đồ Đại Việt” tái ngộ khán giả mê cải lương tuồng cổ

(Ngày Nay) -Sau sự trở lại thành công của "Câu thơ yên ngựa" cách đây chưa lâu, hậu duệ của Đại bang Bầu Thắng - Minh Tơ vừa có buổi họp báo vào trưa nay 29/8, để tiếp tục tái diễn “Bức ngôn đồ Đại Việt" - một vở cải lương tuồng cổ đề tài sử Việt.

Hậu duệ của Bầu Thắng - Minh Tơ sẽ hợp cùng đạo diễn NSƯT Hoa Hạ, ông bầu Hoàng Song Việt - đoàn Đại Việt tái dựng Bức ngôn đồ Đại Việt (tác giả: Hà Văn Cầu - Loan Thảo - NSND Thanh Tòng, đạo diễn NSƯT Hoa Hạ) và sẽ ra mắt công chúng vào ngày 11/10, tại rạp Hưng Đạo, TPHCM.

Đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ là một trong số ít gánh cải lương tiên phong khai thác đề tài cải lương sử Việt. Vì thế, gia tộc cải lương Bầu Thắng - Minh Tơ sáng tác và sở hữu nhiều vở tuồng cải lương sử Việt đi sâu vào tâm trí của khán giả nhiều thế hệ.

Để tiếp nối dòng chảy gia tộc, thế hệ thứ 5, gồm: NSND Quế Trân, NSƯT Tú Sương cùng thế hệ thứ 4: gồm nghệ sĩ Thanh Sơn, nghệ sĩ Minh Tâm, nghệ sĩ Công Minh đã phối hợp cùng đoàn cải lương Đại Việt tái dựng những kịch bản vang bóng một thời của Đại bang Minh Tơ.

Khoảng 30 năm trước, vai diễn Nguyễn Địa Lô đã đưa tên tuổi của cố NSƯT Vũ Linh lên hàng ngôi sao số một của cải lương Việt Nam. Thời ấy, đạo diễn - cố NSND Thanh Tòng đã tạo nên sự khác biệt đầy sáng tạo khi chọn anh kép trẻ đẹp vào vai lão. Ban đầu, cố NSƯT Vũ Linh không muốn nhận vai, nhưng NSND Thanh Tòng đã thuyết phục và Vũ Linh chấp nhận.

Ngày ra mắt, vở diễn tạo sức hút ngoài sức tưởng tượng. Khán giả say mê trước sự hóa thân đầy cảm xúc của Vũ Linh trong vai lão tướng oai hùng. Vai Nguyễn Địa Lô trở thành một trong những vai diễn hay nhất của "ông hoàng tuồng cổ" Vũ Linh.

Trong phiên bản mới, NSƯT Hoa Hạ chọn kép trẻ NSƯT Võ Minh Lâm vào vai Nguyễn Địa Lô vì chị tin vào tài năng, tính kỷ luật và khát khao sáng tạo của ngôi sao trẻ này. NSƯT Võ Minh Lâm, bộc bạch: "NSƯT Hoa Hạ giải tỏa tâm lý cho em bằng cách không yêu cầu em diễn giống NSƯT Vũ Linh, vì cô đã thổi vào vai diễn này sự mới lạ. Nhưng em vẫn gặp áp lực vì nhận diễn một vai đã quá thành công, càng áp lực em càng nỗ lực để sống tận cùng với sự sáng tạo, và thăng hoa cảm xúc".

Một vai diễn hay và thử thách sau vai Nguyễn Địa Lô là vai Nguyễn Phục. Để tạo sự khác biệt, đạo diễn Hoa Hạ đã chọn NSƯT Tú Sương đóng vai kép. Tú Sương sẽ đóng cặp cùng đào chánh NSND Quế Trân vai Bảo Trâm. Theo đánh giá của ông bầu kiêm soạn giả Hoàng Song Việt, đây là cách tạo nên sự khác biệt trong kịch bản mới. NSƯT Tú Sương có một bộ nam rất đẹp và từng đóng kép rất thần thái. Kỳ này, vai Nguyễn Phục của Tú Sương ngoài ca diễn còn có sự trình diễn của vũ đạo đẹp mắt.

Điều đáng ghi nhận trong tuồng này là sự xuất hiện của hai kép trẻ từ đoàn tỉnh là Phạm Vũ Thành (vai Tích Ban), Lâm Minh Nghiêm (vai Trần Hưng Đạo). Ông bầu Hoàng Song Việt, lý giải: "Tôi được mời dựng cho nhiều đoàn tỉnh và các chương trình ca cổ các tỉnh. Ở đó, tôi phát hiện nhiều em có tài năng nhưng hầu như không có cơ hội bước lên sân khấu lớn. Tôi thấy mình có trách nhiệm tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ nên kỳ này tôi đã mời Vũ Thành và Minh Nghiêm. Dự án kế tiếp tôi cũng sẽ chọn nhân tố trẻ nếu họ hợp vai".

Bức ngôn đồ Đại Việt phiên bản mới còn có sự tham gia của Thanh Sơn (vai Thoát Hoan), Điền Trung (vai Trần Kiện), Minh Trường (vai Thế Lộc), Kim Ngân (vai Trần Phu Nhân), Nhã Thy (vai Ả Vân), Lê Thanh Thảo (vai Ánh Mai), Hữu Tài (vai Phi Tinh).