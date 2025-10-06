Đưa cải lương vào MV ca nhạc “Rực sáng sức trẻ Việt Nam”

(Ngày Nay) -Ca sĩ Minh Sang vừa ra mắt MV "Rực sáng sức trẻ Việt Nam" – dự án nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2025) và hòa chung mạch nguồn cảm xúc chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2025.

MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam cũng là sản phẩm khởi đầu cho một dự án âm nhạc dài hơi của ca sĩ Minh Sang trong thời gian tới. Ở đó, Minh Sang chọn cho mình một hướng đi không theo trào lưu khi theo đuổi dòng nhạc mang tính cổ động, lý tưởng, truyền cảm hứng sống và cống hiến của người người trẻ.

Ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn, là kết quả của một mối duyên nghệ thuật lâu năm giữa 2 nghệ sĩ cùng chung khát khao: mang âm nhạc đến gần hơn với tinh thần yêu nước và năng lượng tích cực của tuổi trẻ. Đặc biệt, lần đầu tiên trong một sản phẩm âm nhạc cổ động, âm hưởng cải lương được đưa vào như một điểm nhấn độc đáo – vừa tái hiện khí chất truyền thống, vừa tạo cầu nối giữa tinh thần quá khứ và sức trẻ hiện tại.

Ca sĩ Minh Sang cho biết, trong quá trình hòa âm cùng đạo diễn - producer Trần Vũ, anh nảy ra ý tưởng làm mới sản phẩm bằng những thanh âm truyền thống dân tộc. Nhạc sĩ - đạo diễn Trần Vũ đã hiện thực hóa ý tưởng đó với một đoạn giang tấu mang âm hưởng cải lương nhưng tiết tấu nhanh, cuốn hút để hòa hợp với tinh thần chung ca khúc. Và NSƯT Võ Minh Lâm – một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của sân khấu cải lương hiện nay – là lựa chọn không thể phù hợp hơn.

NSƯT Võ Minh Lâm không chỉ góp giọng mà còn trực tiếp viết lời cho đoạn giang tấu cải lương trong MV, thể hiện hình tượng tướng quân uy phong, tượng trưng cho lớp người đi trước, đồng hành cùng thế hệ trẻ bước vào kỷ nguyên mới. “Lâm rất vui khi được hợp tác cùng anh Minh Sang trong dự án âm nhạc này. Thú thật, lúc đầu nghe demo, Lâm cũng hơi hoang mang, cứ tưởng mình chỉ tham gia góp giọng thôi nhưng cuối cùng phần của Lâm chỉ có giai điệu, không có lời nên bản thân mình cũng tự viết lời luôn. Nhưng viết lời phù hợp giai điệu thôi chưa đủ mà cũng phải làm sao tạo được sự hài hòa giữa hình ảnh của mình trong trang phục giáp tướng mà cũng thể hiện được tinh thần trẻ trung của bài hát, vừa tạo sự mới lạ vừa có cái hòa quyện cổ kim cùng nhau” – NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ.

Kết quả, sự kết hợp giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của NSƯT Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần “kết đoàn dân tộc” – nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững.

Về phần hình ảnh, MV cũng được chăm chút khi tái hiện hình ảnh người trẻ Việt hôm nay: hiện đại, năng động, luôn sẵn sàng vượt khó, dấn thân cho cộng đồng từ thành thị đến vùng biên giới, hải đảo. Trong đó, giọng ca Minh Sang xuất hiện cùng hình ảnh các chiến sĩ hải quân, sinh viên tình nguyện, đoàn viên thanh niên…, có sự kết hợp từ hình ảnh trường quay và rất nhiều hình ảnh thực tế khi Minh Sang tham gia các đoàn công tác phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng sâu vùng xa và nơi biên giới, hải đảo.

MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam còn đánh dấu cột mốc 20 năm Minh Sang bền bỉ theo đuổi âm nhạc. Việc hướng tiếng hát đến với cộng đồng là một bước ngoặt, một hành trình mới của Minh Sang sau quãng thời gian không ngừng thử nghiệm, sáng tạo từ nhạc nhẹ, bán cổ điển đến bolero, nhạc vàng… Và có thể nói MV cổ kim hòa điệu này là viên gạch đầu tiên để Minh Sang định vị mình rõ nét hơn trong dòng nhạc ngợi ca quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.