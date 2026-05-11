Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái

(Ngày Nay) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 4 tháng năm 2026, có 74 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 691,1 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 4 tháng năm 2026 đạt 713,9 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, có 74 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 691,1 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có 4 lượt dự án điều chỉnh vốn, với phần vốn tăng thêm đạt 22,8 triệu USD.

Tuy nhiên, vốn giảm chiếm tới 43,2% tổng giá trị điều chỉnh, cho thấy sự sàng lọc nhất định trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ra nước ngoài.

Xét theo lĩnh vực, dòng vốn tập trung vào một số ngành chủ lực. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 163,8 triệu USD, chiếm 22,9% tổng vốn. Ngành xây dựng đạt 153 triệu USD, tương đương 21,4%. Vận tải kho bãi đạt 149,2 triệu USD, chiếm 20,9%.

Vốn đầu tư của Việt Nam hiện đã hiện diện tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 4 tháng đầu năm.

Trong khi Lào tiếp tục là thị trường thu hút vốn truyền thống lớn nhất với 198 triệu USD (chiếm 27,7%), danh sách các quốc gia nhận đầu tư đã xuất hiện những cái tên mới đầy tiềm năng. Kyrgyzstan đứng vị trí thứ hai với 149,9 triệu USD (chiếm 21%), theo sau là Anh với 82,8 triệu USD (11,6%) và Kazakhstan với 36 triệu USD (5%).

Ngoài ra, các thị trường khác như quần đảo Virgin thuộc Anh với 30,1 triệu USD (chiếm 4,2%), Angola với 30 triệu USD (chiếm 4,1%) và Hà Lan với 29,4 triệu USD (chiếm 4,0%).

Ngược lại, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI toàn cầu. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 18,24 tỷ USD, tăng tới 32% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, vốn thực hiện ước đạt 7,4 tỷ USD (tăng 9,8%), đây là mức giải ngân cao nhất trong 4 tháng đầu năm của giai đoạn 5 năm qua.

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD (chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới), tiếp đến là Hàn Quốc với 4,08 tỷ USD (chiếm 33,6%), Trung Quốc với 524,1 triệu USD (chiếm 4,3%), Nhật Bản với 462 triệu USD (chiếm 3,8%), Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) với 329,2 triệu USD (chiếm 2,7%), Hà Lan với 318,5 triệu USD (chiếm 2,6%).

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng xu hướng thu hút FDI của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tích cực, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam được củng cố vững chắc.