Đề xuất sáp nhập các trường mầm non, phổ thông quy mô nhỏ, dưới chuẩn (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất xem xét sáp nhập các trường mầm non, sáp nhập các trường tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.

Tập đoàn FLC nhận lại quyền quản trị Bamboo Airways (Ngày Nay) -Sáng 25/9, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã diễn ra và tập trung vào các nội dung quan trọng về nhân sự và hoạt động của Hãng trong thời gian tới.

Khởi công bệnh viện quốc tế AEGIS - Tổ hợp y tế tư nhân quy mô lớn bậc nhất Việt Nam (Ngày Nay) -Bệnh viện Quốc tế AEGIS khi đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân Thủ đô và vùng lân cận, đồng thời thúc đẩy an sinh xã hội, tạo việc làm và phát triển kinh tế – xã hội khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Dịch sốt xuất huyết vào đỉnh, nhiều ca nặng, tiểu cầu giảm nguy hiểm (Ngày Nay) - Tại bệnh viện Thanh Nhàn ghi nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết diễn biến nặng, thậm chí nguy kịch do tiểu cầu giảm sâu.

Những việc nên làm và chủ động phòng tránh trước khi bão đổ bộ vào đất liền (Ngày Nay) - Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai khuyến cáo mỗi người dân tuyệt đối không chờ đợi bão đến mới hành động; cần chủ động các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do bão có thể gây ra.

Vụ học sinh bạo lực với cô giáo: Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên nói gì? (Ngày Nay) - Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng vụ việc tại Trường Trung học cơ sở Đại Kim cho thấy học sinh cần được hỗ trợ, tư vấn một cách toàn diện.

Nga - Mỹ đồng thuận tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine (Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao Nga vừa công bố cuộc hội đàm quan trọng giữa Ngoại trưởng Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I (Ngày Nay) - Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2121/QĐ-TTg ngày 23/9/2025 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 (Hội đồng).