Dạ Khúc Tháng Tư 2026: Hành trình vươn tới kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Dạ Khúc Tháng Tư 2026 chính thức trở lại với chủ đề “Liminal” mang ý nghĩa “Mở đường cho một kỷ nguyên mới”. Điểm nhấn của sự kiện là đêm Đại nhạc hội diễn ra ngày 23/04 với sự góp mặt của nam ca sĩ Vương Bình.

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/04) và Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/04), Liên chi Đoàn Khoa Xuất bản - Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức khởi động chuỗi sự kiện thường niên Dạ Khúc Tháng Tư với chủ đề độc đáo mang tên “Liminal”. Tiếp nối hành trình hơn 10 năm với 8 mùa tổ chức thành công, Dạ Khúc Tháng Tư đã trở thành một thương hiệu mang sức lan toả mạnh mẽ của Liên chi Đoàn Khoa Xuất bản nói riêng và của Khoa Xuất bản nói chung.

Lấy cảm hứng từ thuật ngữ trong tiếng Latin “limen” - trạng thái chuyển tiếp giữa hai giai đoạn khi cái cũ chưa khép lại và cái mới chưa hoàn toàn hình thành, Dạ Khúc Tháng Tư 2026 hướng tới thông điệp “Pave the way for a brand-new day: Mở đường cho một kỷ nguyên mới”. Trong bối cảnh thế giới vận động không ngừng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, hình tượng phi thuyền Synergy đại diện cho hành trình mang theo tinh hoa tri thức từ quá khứ đến tương lai. Tại điểm giao thoa này, hiện tại được nhìn nhận như một “ngưỡng chuyển mình” của thời đại, nơi quá khứ được soi chiếu để mỗi cá nhân chủ động vươn mình tới tương lai.

Thông qua hình ảnh con tàu Synergy, Dạ Khúc Tháng Tư 2026 - Liminal muốn nhấn mạnh vai trò của hiện tại như một không gian chuyển tiếp quan trọng. Tương lai được kiến tạo từ một hành trình phát triển bền bỉ, khởi hành từ quá khứ và được tiếp sức bằng chính khát vọng của con người hôm nay.

Xuyên suốt khuôn khổ chương trình, công chúng sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động đồng hành đa dạng bắt đầu từ tháng 4. Hội sách "Chronicle" diễn ra từ ngày 13/04 đến 17/04 trưng bày và giới thiệu những tác phẩm có nội dung sâu sắc, nhằm lan tỏa mạnh mẽ tầm quan trọng của văn hóa đọc. Song song với đó, khu vực Check-in Photo Booth được thiết kế công phu theo chủ đề “Liminal” sẽ là nơi khán giả lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt hành trình sự kiện.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là Đêm Đại nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2026 - Liminal vào ngày 23/04/2026. Đêm nhạc hội năm nay đặc biệt thu hút sự chú ý với sự góp mặt của ca sĩ khách mời Vương Bình, hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục nghệ thuật đầy màu sắc và cảm xúc. Sự kết hợp giữa những màn biểu diễn vũ đạo sôi động và phong cách âm nhạc trẻ trung của nam ca sĩ sẽ tạo nên sức nóng cho đêm nhạc hội.

Thông qua sự chuẩn bị công phu về cả nội dung lẫn hình th ức, Dạ Khúc Tháng Tư 2026 kỳ vọng tiếp tục khẳng định sức sáng tạo không giới hạn của sinh viên Khoa Xuất bản trong việc truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng.