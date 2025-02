WHO vào cuộc truy nguyên bệnh lạ ở Congo khiến người mắc bệnh tử vong trong 48 giờ

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã có 419 trường hợp mắc bệnh với 53 ca tử vong, kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu vào ngày 21/1.

Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra chỉ trong vòng 48 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng. Ở thời điểm các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng nắm bắt tình hình, văn phòng WHO tại châu Phi đã truy vết được nơi bùng phát đầu tiên dịch bệnh này là tại thị trấn Boloko. Ba em nhỏ dưới 5 tuổi đã ăn phải xác dơi và tử vong trong vòng hai ngày. Các bệnh nhi xấu số qua đời sau khi chảy máu mũi và nôn ra máu.

Các quan chức CHDC Congo cho biết bệnh nhân của căn bệnh bí ẩn này có triệu chứng sốt và nôn mửa, sau đó chảy máu trong nghiêm trọng. Bệnh nhân còn đau ở cổ và khớp, đổ mồ hôi, khó thở. Bệnh nhân dưới 59 tuổi có thể khát nước dữ dội trong khi các bệnh nhi thường kèm theo khóc dai dẳng.

Hiện vẫn chưa xác định được cụ thể đường lây truyền của bệnh. WHO cho biết họ cũng đang xem xét khả năng dịch bệnh này do tác nhân độc hại gây ra chứ không phải virus hoặc vi khuẩn.

Theo WHO, căn bệnh vẫn chưa được đặt tên này đã gây đe dọa đáng kể đến sức khỏe cộng đồng với tỷ lệ tử vong là 12,3%. Các xét nghiệm mẫu trong phòng thí nghiệm xác nhận căn bệnh này không liên quan đến Ebola và Marburg.

Đây là một diễn biến mới đáng tiếc đối với CHDC Congo. Vào tháng 12/2024, một đợt bùng phát dịch đáng lo ngại xảy ra ở phía Tây Nam của quốc gia Trung Phi này. Sau đó, WHO kết luận nguyên nhân là do các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính biến chứng do sốt rét. CHDC Congo cũng đang phải chống chọi với một đợt bùng phát lớn của bệnh bệnh đậu mùa khỉ (mpox).

Các chuyên gia y tế cho rằng đợt bùng phát gần đây của căn bệnh chưa rõ nguyên nhân khó có thể gây ra đại dịch toàn cầu tiếp theo.

Nhà nghiên cứu Michael Head tại Đại học Southampton (Anh) nhận định với tờ Washington Post (Mỹ): “Những đợt bùng phát như thế này xảy ra nhiều lần trên khắp thế giới và thường được kiểm soát tương đối nhanh chóng". Tuy nhiên, ông cũng đánh giá điều đáng lo ngại là đã có hàng trăm ca được ghi nhận và trên 50 người tử vong.