Châu Âu đang tụt hậu về sức khỏe trẻ em

(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các biến chứng liên quan đến sinh nở và nhiễm trùng đã làm gần 76.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi năm ở châu Âu và Trung Á, khiến khu vực này đang "tụt hậu" về một số chỉ số sức khỏe.

Năm 2022, WHO đã ghi nhận 75.647 trẻ em tử vong trước sinh nhật lần thứ 5 tại khu vực châu Âu, gồm 53 quốc gia trong đó có một số quốc gia ở Trung Á. Báo cáo của WHO cho biết “nhiều trẻ sơ sinh và trẻ em vẫn tử vong không đáng có trước 5 tuổi". Báo cáo đưa ra 5 nguyên nhân hàng đầu là biến chứng khi sinh non, ngạt khi sinh, dị tật tim bẩm sinh, nhiễm trùng đường hô hấp dưới và nhiễm trùng huyết ở trẻ sơ sinh.

Theo WHO, khu vực này vốn được biết đến với hệ thống y tế mạnh mẽ nhưng "phần lớn đang trì trệ hoặc thậm chí tụt hậu về một loạt các chỉ số từ sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên đến các bệnh mãn tính".

Mặc dù tỷ lệ tử vong ở trẻ em vẫn rất thấp ở châu Âu, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia có thành tích tốt nhất và kém nhất. Hầu hết các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) có tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi từ 1,5 - 4,1 trong số 1.000 ca sinh, trong khi tại Turkmenistan và Tajikistan, tỷ lệ này là từ 18,2 - 40,4.

Ngoài ra, 15% thanh thiếu niên cho biết từng là nạn nhân của bắt nạt trên mạng, cứ 10 người từ 13 - 15 tuổi thì có 1 người sử dụng một số dạng sản phẩm thuốc lá và gần 1/3 trẻ em trong độ tuổi đi học bị thừa cân, trong đó có 1/8 trẻ bị béo phì.

Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, ông Hans Kluge cho biết: "Một đứa trẻ khỏe mạnh có nhiều khả năng phát triển thành một thanh thiếu niên khỏe mạnh, một người lớn khỏe mạnh và một người già khỏe mạnh”. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này khi lần đầu tiên ở châu Âu, số người trên 65 tuổi nhiều hơn dưới 15 tuổi".