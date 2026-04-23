World Cup 2026: México 86 – Phim bóng đá được mong đợi nhất mùa Hè trên Netflix

(Ngày Nay) - Ngày 22/4, Netflix xác nhận phim México 86 sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 5/6/2026 – chỉ ít ngày trước khi trái bóng World Cup 2026 lăn trên các sân vận động Bắc Mỹ. Thời điểm không thể hoàn hảo hơn cho một bộ phim kể về canh bạc lịch sử của Mexico với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cách đây 40 năm.
Nhớ lại năm 1986, Mexico đứng trước một quyết định không tưởng: vừa chịu thảm họa động đất mới xảy ra, vừa oằn mình trong khủng hoảng kinh tế – nhưng vẫn nhận đăng cai World Cup sau khi quốc gia được chọn ban đầu rút lui. Đó không phải sự dũng cảm thông thường. Đó là "canh bạc" của cả một dân tộc.

México 86 không kể chuyện bằng những pha bứt tốc hay cú sút quyết định. Nhân vật của diễn viên Diego Luna không đi giày đinh, không mặc áo thi đấu. Anh sống trong thế giới của hành lang quyền lực, bàn đàm phán và những đêm thức trắng mà khán đài không bao giờ nhìn thấy. Ở đó, "bàn thắng" được ghi bằng chữ ký, không phải bằng chân.

Đây là kiểu phim mà bóng đá cần – không phải tụng ca chiến thắng, mà là khai quật phần khuất sau ánh đèn sân cỏ. Trailer của phim cho thấy ngôn ngữ hình ảnh của tác phẩm gợi ra điều đó ngay từ những thước đầu: những cú lia máy dài qua hành lang tối, tiếng máy đánh chữ gõ dồn, ánh mắt đầy toan tính của những người không ai nhớ tên – nhưng chính họ đã kéo cả một kỳ World Cup về phía Mexico. Chất hài châm biếm đan xen vào kịch tính chính trị không phải để giải trí rẻ tiền, mà để nhắc rằng lịch sử thường được viết bởi những con người hóm hỉnh hơn ta tưởng.

World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức trên lãnh thổ ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Một vòng tròn lịch sử khép lại đúng chỗ – và México 86 xuất hiện như bản dạo đầu đầy tâm trạng, vừa nhắc về năm 1986, vừa làm nóng bầu không khí cho năm 2026.

Sân cỏ viết huyền thoại, màn ảnh giữ lại. Một đất nước từng nói "có" với thế giới trong lúc tay chưa hết run – đó là câu chuyện đáng được kể và đáng được xem.

WHO kêu gọi đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm mùa
