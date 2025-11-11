Netflix chính thức lấn sân sang lĩnh vực công viên giải trí

(Ngày Nay) - Sau nhiều năm tổ chức các sự kiện trải nghiệm pop-up tạm thời, “ông lớn” phát trực tuyến Netflix sẽ chính thức bước chân vào lĩnh vực công viên giải trí với việc khai trương “Netflix House” – công viên chủ đề đầu tiên của hãng – vào ngày 12/11 tới.
Công viên nằm trong khu Trung tâm thương mại King of Prussia ở bang Pennsylvania - một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất nước Mỹ, với diện tích hơn 10.000 m². Netflix House mở cửa miễn phí cho khách tham quan, mang đến không gian ẩm thực và giải trí được thiết kế theo chủ đề các bộ phim và series ăn khách của nền tảng như “Bridgerton”, “Stranger Things”, “Squid Game” và “K-Pop Demon Hunters”.
Giám đốc marketing của Netflix – bà Marian Lee cho biết công ty không thu phí vào cửa nhằm “tạo sự tiếp cận dễ dàng hơn, biến nơi đây thành một điểm đến hằng ngày cho mọi người”. Bà cũng chia sẻ rằng việc có một địa điểm cố định giúp Netflix linh hoạt hơn trong thiết kế và tổ chức hoạt động so với các mô hình tạm thời trước đây.
Sau cơ sở đầu tiên ở Pennsylvania, Netflix dự kiến mở thêm 2 địa điểm khác – một tại thành phố Dallas (bang Texas) vào ngày 11/12, và một trên đại lộ Las Vegas Strip (Nevada) vào năm 2027. Dù không tiết lộ chi phí xây dựng, bà Lee thừa nhận đây là “khoản đầu tư vốn lớn, thể hiện cam kết lâu dài của công ty trong việc phát triển trải nghiệm thương hiệu trực tiếp.”
Hiện Netflix chưa có kế hoạch mở Netflix House ở nước ngoài, song đại diện hãng cho biết “sẽ cân nhắc mô hình phù hợp nếu mở rộng ra thị trường quốc tế”.
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chính thức công bố Trang thông tin điện tử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Trang thông tin điện tử bầu cử).
(Ngày Nay) - Chiều 10/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ.
(Ngày Nay) - Theo ScienceDaily, trong một nghiên cứu đột phá, các nhà khoa học tại Nhật Bản đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để giải mã hệ sinh thái phức tạp của vi khuẩn đường ruột và các tín hiệu hóa học giữa chúng.
(Ngày Nay) - Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan (Consumentenbond) ngày 10/11 thông báo khởi kiện tập thể nhằm vào hãng xe hơi hạng sang BMW, cáo buộc nhà sản xuất ô tô này đã làm sai lệch dữ liệu khí thải ở khoảng 100.000 phương tiện được bán tại Hà Lan.
(Ngày Nay) - Từ việc “lần” ra mối liên hệ giữa các công ty liên quan đến sữa Vus-Sure Gold A+ và Netsure Grow IQ Plus, chúng tôi nhận thấy mối quan hệ “chằng chịt” giữa các công ty sản xuất và bán sữa vào trường học.
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.