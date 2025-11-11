Netflix chính thức lấn sân sang lĩnh vực công viên giải trí

(Ngày Nay) - Sau nhiều năm tổ chức các sự kiện trải nghiệm pop-up tạm thời, “ông lớn” phát trực tuyến Netflix sẽ chính thức bước chân vào lĩnh vực công viên giải trí với việc khai trương “Netflix House” – công viên chủ đề đầu tiên của hãng – vào ngày 12/11 tới.

Công viên nằm trong khu Trung tâm thương mại King of Prussia ở bang Pennsylvania - một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất nước Mỹ, với diện tích hơn 10.000 m². Netflix House mở cửa miễn phí cho khách tham quan, mang đến không gian ẩm thực và giải trí được thiết kế theo chủ đề các bộ phim và series ăn khách của nền tảng như “Bridgerton”, “Stranger Things”, “Squid Game” và “K-Pop Demon Hunters”.

Giám đốc marketing của Netflix – bà Marian Lee cho biết công ty không thu phí vào cửa nhằm “tạo sự tiếp cận dễ dàng hơn, biến nơi đây thành một điểm đến hằng ngày cho mọi người”. Bà cũng chia sẻ rằng việc có một địa điểm cố định giúp Netflix linh hoạt hơn trong thiết kế và tổ chức hoạt động so với các mô hình tạm thời trước đây.

Sau cơ sở đầu tiên ở Pennsylvania, Netflix dự kiến mở thêm 2 địa điểm khác – một tại thành phố Dallas (bang Texas) vào ngày 11/12, và một trên đại lộ Las Vegas Strip (Nevada) vào năm 2027. Dù không tiết lộ chi phí xây dựng, bà Lee thừa nhận đây là “khoản đầu tư vốn lớn, thể hiện cam kết lâu dài của công ty trong việc phát triển trải nghiệm thương hiệu trực tiếp.”

Hiện Netflix chưa có kế hoạch mở Netflix House ở nước ngoài, song đại diện hãng cho biết “sẽ cân nhắc mô hình phù hợp nếu mở rộng ra thị trường quốc tế”.