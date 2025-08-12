(Ngày Nay) - Xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế - Đây là mục tiêu được đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sa Pa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 11/8 với sự có mặt của 180 đảng viên, đại diện cho 1.533 đảng viên thuộc 70 chi bộ đảng trực thuộc.

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai được hợp nhất trên cơ sở 6 phường trung tâm của thị xã Sa Pa, là vùng lõi của Khu du lịch Quốc gia Sa Pa. Những thành tựu đạt được của thị xã Sa Pa giai đoạn 2020-2025 đã tạo nền tảng cho phường Sa Pa mới tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh để tiếp tục cạnh tranh với các địa phương, để vươn mình trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Huy Tuấn nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn có ý nghĩa then chốt để phường Sa Pa phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng nơi đây trở thành đô thị du lịch xanh - bền vững - thông minh, xứng tầm trung tâm Khu du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phường Sa Pa cần xác định rõ mục tiêu và tầm nhìn phát triển trong nhiệm kỳ tới. Sa Pa phải thực sự trở thành một đô thị du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa. Địa phương phải ưu tiên phát triển du lịch bền vững, thông minh, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên. Sa Pa cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tăng cường tương tác giữa chính quyền và nhân dân bằng nền tảng công nghệ.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Sa Pa đề ra một số chỉ tiêu quan trọng mang tính đột phá như: Đến năm 2030, thu ngân sách nhà nước đạt 3.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 150 triệu đồng/năm; khách du lịch đến đạt 12,2 triệu lượt, doanh thu từ du lịch dịch vụ đạt trên 57.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8%...

Chiều cùng ngày đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cam Đường nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu quan trọng được đưa ra là xây dựng phường Cam Đường phát triển xanh, hiện đại, hạnh phúc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

Phường Cam Đường được thành lập từ ngày 1/7, trên cơ sở hợp nhất 7 đơn vị hành chính cũ của thành phố Lào Cai là phường Nam Cường, Xuân Tăng, Pom Hán, Bắc Cường, Bắc Lệnh, Bình Minh và xã Cam Đường.

Phường Cam Đường đề ra 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 3 khâu đột phá chiến lược và 10 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện từ nay đến năm 2030. Phường tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; khai thác các động lực tăng trưởng mới, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng, một đô thị động lực của tỉnh; đột phá trong quy hoạch, quản lý đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phường đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Cam Đường phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng trong ngày 11/8, Đại hội Đảng bộ xã Bắc Hà và Đại hội Đảng bộ xã Bát Xát lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cũng được tổ chức. Đây là hai địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và một số khu vực là biên giới nên còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội. Để thực hiện các mục tiêu của tỉnh Lào Cai, tại Đại hội, hai địa phương đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới tại địa phương.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bắc Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, thể hiện ý chí và khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đồng hành bước vào kỷ nguyên mới. Kiên trì với hướng đi đã lựa chọn; kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc quyết tâm đưa Bắc Hà phát triển nhanh, bền vững và bản sắc; trở thành điểm đến du lịch đặc sắc; khẳng định vị thế trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển các xã vùng cao phía Đông Bắc của Lào Cai. Đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, xác định 10 giải pháp chủ yếu và 3 lĩnh vực đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030: Phát triển du lịch, dịch vụ; đồng bộ kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Còn tại Đại hội xã Bát Xát, Đảng bộ địa phương này đã xác định phát triển kinh tế theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” gắn với mục tiêu “Giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường, giữ dân, giữ biên giới”. Xã tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; tăng cường hội nhập quốc tế, liên kết hợp tác, tạo động lực mới cho phát triển. Đảng bộ xã Bát Xát xác định 3 lĩnh vực đột phá là: Phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế cửa khẩu; phát triển công nghiệp, logistics gắn liền với phát triển đô thị. Địa phương xây dựng 23 mục tiêu cụ thể, 8 nhiệm vụ, giải pháp. Bát Xát đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.500 tỷ đồng vào năm 2030…