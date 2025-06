Phát triển áo dài trở thành "chất liệu sống" cho du lịch

Khám phá hồn Việt qua tà áo dài

Tại tọa đàm “Phát triển tour du lịch khám phá văn hóa mặc tại TP Hồ Chí Minh” vừa diễn ra tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, nhiều nhà quản lý văn hóa, du lịch và các nhà nghiên cứu đã cùng trao đổi, chia sẻ những giải pháp để "biến" áo dài thành sản phẩm du lịch mới, mở các tour khám phá trải nghiệm văn hóa mặc áo dài...

Bà Anna Hạnh Lê, quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP Hồ Chí Minh cho biết, chiếc áo dài không chỉ đơn thuần là trang phục truyền thống mà còn chứa đựng những câu chuyện văn hóa, lịch sử, thẩm mỹ và cả tình cảm của nhiều thế hệ người Việt. “Mỗi tà áo dài là hình ảnh biểu trưng cho lòng biết ơn với người mẹ tảo tần, người cô tận tụy, người thầy dạy dỗ, người chiến sĩ gìn giữ độc lập và những nghệ nhân đã gìn giữ hồn cốt dân tộc qua từng đường kim mũi chỉ”, bà Anna Hạnh Lê nói.

Chính vì thế, theo bà Anna Hạnh Lê, việc tôn vinh và phát huy giá trị áo dài không thể chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn thời trang hay các lễ hội định kỳ. Muốn bảo tồn lâu dài, áo dài cần được “sống” trong đời sống đương đại, được gắn với các ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch - nơi tạo ra cơ hội để chiếc áo dài được tiếp cận rộng rãi với cộng đồng quốc tế và người dân trong nước.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Truyền thông Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho biết, việc đưa áo dài trở thành sản phẩm du lịch là hướng đi đầy tiềm năng. “Thực tế, rất nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam đều bày tỏ mong muốn được mặc thử áo dài. Đó là sự tò mò và yêu thích rất tự nhiên với một biểu tượng văn hóa đầy tính thẩm mỹ và ý nghĩa như vậy", bà Kim Oanh cho biết.

Bà Kim Oanh cũng cho biết thêm, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, những bộ sưu tập áo dài cổ và hiện đại luôn là điểm thu hút lớn. Nếu xây dựng được một tour kết nối giữa các điểm như Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Thành phố, những xưởng may áo dài truyền thống và các tuyến phố mang dấu ấn xưa, nơi người dân từng mặc áo dài như nét sinh hoạt đời thường thì không chỉ giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, mà còn tạo điều kiện để ngành du lịch có thêm một sản phẩm đặc sắc và khác biệt.

Từ Lễ hội Áo dài đến sản phẩm du lịch sáng tạo

Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh trong những năm qua đã chứng minh sức hút của biểu tượng văn hóa này đối với du khách trong và ngoài nước. Năm 2025, Lễ hội Áo dài lần thứ 11 đã thu hút gần 3,6 triệu lượt khách, mang về hơn 19.000 tỷ đồng doanh thu cho ngành du lịch TP Hồ Chí Minh chỉ trong tháng 3. Một con số đủ để khẳng định vị thế đặc biệt của tà áo dài trong bản đồ sự kiện văn hóa, du lịch Thành phố.

Theo các chuyên gia du lịch, muốn bảo tồn áo dài, trước tiên cần xây dựng, phát triển các tour du lịch văn hóa với trọng tâm là áo dài. Chẳng hạn như tour “Một ngày làm người Việt” (mặc áo dài, học nấu ăn, gói bánh, viết thư pháp), “Đường phố Sài Gòn qua tà áo dài” (chụp ảnh và đi bộ tại các địa danh cổ), hay “Xưởng may ký ức” (tham quan tiệm may truyền thống, đặt may theo số đo) được đánh giá là khả thi và giàu tiềm năng...

Ông Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, việc tổ chức Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh, Ngày hội Văn hóa Áo dài... không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa mà còn mở ra cơ hội quảng bá du lịch Việt Nam. Với mỗi người dân Việt Nam, ai cũng sẽ cảm thấy tự hào khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống. Đối với du khách, họ mặc áo dài vừa thích thú vừa tò mò trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam. Nếu các công ty du lịch, đơn vị tập trung quảng bá sẽ giúp cho áo dài trở thành một di sản sống, lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới.

Theo đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, muốn lan tỏa áo dài trở thành di sản lan tỏa trên thế giới, trước tiên cần có sự phối hợp liên ngành, từ du lịch, văn hóa đến giáo dục và truyền thông. Tại TP Hồ Chí Minh có thể khuyến khích khách sạn, cơ sở lưu trú đưa áo dài vào trải nghiệm dịch vụ; xây dựng “Con đường áo dài” tại trung tâm, nơi tập trung bảo tàng, cửa hàng thiết kế, không gian chụp ảnh chủ đề áo dài.

Những hoạt động như: trình diễn áo dài định kỳ, lễ hội văn hóa mặc, cuộc thi thiết kế áo dài dành cho giới trẻ… sẽ giúp tà áo dài sống động trong nhịp sống hiện đại. Đặc biệt, các chiến dịch quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới nên chọn áo dài làm biểu tượng nhận diện và cũng cần đầu tư số hóa, nghiên cứu lịch sử và biến đổi của áo dài để phục vụ du khách và thế hệ trẻ.

"Trong chiến lược phát triển du lịch bền vững và giàu bản sắc, áo dài chính là cơ hội vàng để Thành phố xây dựng một sản phẩm du lịch sáng tạo, kết nối văn hóa với trải nghiệm. Nếu được tích hợp thông minh, tà áo dài sẽ tiếp tục là niềm tự hào và là “cánh chim” đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới", vị đại diện này cho biết thêm.