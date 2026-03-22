Xu hướng giáo viên YouTuber nở rộ tại Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Xu hướng giáo viên Hàn Quốc vận hành các kênh YouTube chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và đời sống học đường đang phát triển nhanh, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của phụ huynh trong việc tìm kiếm thông tin giáo dục đáng tin cậy, song cũng đặt ra nhiều vấn đề quản lý.

Kết quả một cuộc khảo sát được công bố ngày 21/3 cho thấy ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn theo dõi các kênh do giáo viên trực tiếp vận hành thay vì các nguồn thông tin truyền thống như họp phụ huynh hay thông báo từ nhà trường. Các nội dung như “kinh nghiệm chuẩn bị vào tiểu học” hay “cách trao đổi hiệu quả với giáo viên” xuất hiện dày đặc trên các nền tảng như YouTube và Instagram.

Theo Hiệp hội Nhà sáng tạo giáo viên Hàn Quốc, hiện có khoảng 870 kênh YouTube do giáo viên điều hành. Số thành viên của tổ chức này tăng mạnh, từ 121 người năm 2021 lên 540 người vào đầu năm nay. Cùng với đó, số giáo viên được phép làm thêm ngoài giờ tăng từ 5.651 năm 2021 lên 21.545 vào năm 2024, trong đó có 1.523 người được cấp phép hoạt động truyền thông cá nhân.

Giới chuyên gia nhận định sự bùng nổ này gắn liền với quá trình số hóa giáo dục sau đại dịch COVID-19, khi các lớp học trực tuyến trở nên phổ biến. Một khảo sát cho thấy 95% người được hỏi đánh giá nội dung do giáo viên sản xuất là “đáng tin cậy”, qua đó góp phần củng cố niềm tin xã hội đối với nghề giáo.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại. Một số phụ huynh bày tỏ quan điểm rằng hoạt động mạng xã hội có thể khiến giáo viên phân tán sự tập trung vào công tác giảng dạy chính. Ngoài ra, các trường hợp để lộ hình ảnh hoặc giọng nói của học sinh trong video đã làm gia tăng quan ngại về quyền riêng tư và việc học sinh bị biến thành “nội dung”.

Bên cạnh đó, việc một số giáo viên tham gia tài trợ thương mại hoặc giảng dạy có thu phí làm dấy lên tranh cãi về ranh giới giữa nhiệm vụ công và lợi ích cá nhân, với nguy cơ nội dung giáo dục bị chi phối bởi yếu tố thương mại.

Một vấn đề đáng chú ý khác là hệ thống quản lý chưa theo kịp thực tiễn. Dù Bộ Giáo dục đã ban hành hướng dẫn về hoạt động YouTube của giáo viên từ năm 2019, nhưng chưa có cập nhật đáng kể, dẫn đến khoảng trống về quy định trong bối cảnh số lượng và ảnh hưởng của “giáo viên YouTuber” ngày càng gia tăng.

Giới chuyên gia cho rằng thay vì chỉ tiếp cận theo hướng quản lý, cần xây dựng cơ chế điều tiết phù hợp, bao gồm các tiêu chuẩn rõ ràng về bảo vệ học sinh, hoạt động thương mại và cân bằng với nhiệm vụ giảng dạy, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của xu hướng này trong hệ sinh thái giáo dục số trong tương lai.