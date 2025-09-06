Xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông

(Ngày Nay) - Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16-17° Vĩ Bắc; 117,8-118,8° Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

"Sau đó, áp thấp nhiệt đới khả năng cao di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít khả năng di chuyển về vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên cần theo dõi thêm. Thông tin dự báo về diễn biến vùng áp thấp (sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) sẽ được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử có địa chỉ: www.nchmf.gov.vn", Giám đốc Mai Văn Khiêm lưu ý.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp (sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới): từ ngày 6/9, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.